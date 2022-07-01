1 Июля 2022 10:37

Какие изменения произойдут в жизни казахстанцев с 1 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие изменения произойдут в жизни казахстанцев с 1 июля этого года - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Предельные цены на реализацию сжиженного газа предлагается оставить до конца года

Как известно, по поручению Главы государства от 5 января 2022 года введено временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа автогазозаправочных станций с установлением предельных цен от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона. Однако срок действия приказа истекает в июле 2022 года.

«В условиях свободного ценообразования на розничном сегменте рынка сжиженного нефтяного газа имеются риски резкого повышения цен и как следствие возникновения социальной напряженности в обществе. В этой связи предлагается продлить ценовое регулирование розничной реализации сжиженного нефтяного газа с автогазозаправочных станций до конца текущего года», - говорится в приказе Агентства по защите и развитию конкуренции.

Закон направлен на подпись Главе государства. Приложение предлагается дополнить вновь образованными Абайской, Жетысуской и Улытауской областями.

К слову, предельные цены во вновь образованных областях устанавливаются аналогично ценам в реорганизованных областях (ВКО, Алматинская, Карагандинская области). Предельная цена на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях составила 70-75 тенге за литр в Нур-Султане, Алматы, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Жетысуской, Улытауской и Алматинской областях.

В Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Абайской областях – 60-65 тенге за литр. В Актюбинской, Атырауской и Мангыстауской областях – 50-55 тенге за литр.

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Зарплата работников учреждений культуры со статусом «Национальный» повысится на 75%

Министр культуры и спорта Даурен Абаев встретился с жителями города Шымкента и ответил на актуальные и наиболее резонансные вопросы. Даурен Абаев подробно остановился на курируемых Министерством культуры и спорта вопросах. В ходе встречи глава ведомства ответил на вопросы оплаты труда работников сферы культуры.

«Ежегодно заработная плата работников организаций культуры и архивного дела будет повышаться в среднем на 20 %. Такая работа будет проводиться до 2025 года, то есть оплата труда за этот период повысится на 100 %. Отдельно хочу отметить, что в соответствии с Указом Главы государства с 1 июля заработная плата работников учреждений культуры, имеющих статус «Национальный», будет повышена на 75 %», – подчеркнул министр культуры и спорта Даурен Абаев.

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Вводится маркировка лекарственных средств

Было опубликовано постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2022 года 242 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2020 года 568 «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке». В частности, с 1 июля вводится маркировка лекарственных средств, произведенных 1 июля 2022 года.

В перечень маркировки добавлены:

- сыворотки иммунные и фракции крови прочие;

- иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;

- кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;

- лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи, прочие, содержащие антибиотики;

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Повышаются розничные цены на сигареты и папиросы

В рамках приведения в соответствие с Законом, приказом министра финансов Республики Казахстан от 22.02.2022 года «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы» утверждены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы в размере:

- 550 тенге с 1 марта 2022 года до 30 июня 2022 года включительно;

- 570 тенге с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно;

- 600 тенге с 1 января 2023 года.

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Экология, животный мир

Утверждены лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты на период с 1 июля 2022 года по 15 февраля 2023 года.

В период охоты в Казахстане можно отстрелять 15 124 кабана, 1110 маралов, 11 185 сибирских косуль, 515 лосей, 1347 горных козлов, 150 бурых медведей, 126 рысей, 509 енотовидных собак,13 904 корсака, 57 764 лисицы, 15 132 барсука, 10 297 горностаев, 109 148 ондатр, 391 322 зайца, 304 430 сурков, 254 тыс. гусей, 886 тыс. уток, 52 758 куликов, 87 489 фазанов, 111 338 куропаток, 132 904 голубя.

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1 июля 2022 года вступают в силу изменения в Предпринимательский кодекс, предусматривающие создание института «Специального права», дополняющего и совершенствующего механизм государственной монополии. Специальным правом является исключительное или преимущественное право субъекта рынка, закрепляемое законом, на производство, реализацию и (или) покупку какого-либо товара на конкурентном рынке.

Субъектом специального права может быть государственное предприятие, акционерное общество, товарищество с ограниченной ответственностью, определенное в порядке, установленном РК.

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О погоде в июле

В течение первой декады месяца на большей части Казахстана с влиянием циклонической деятельности и прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды.

«Пройдут дожди, временами сильные - в западных регионах Казахстана в начале месяца, на остальной территории страны - в середине первой декады июля. Дождливая и пасмурная погода будет сопровождаться грозами, градом, шквалом и усилением ветра с порывами до 15-25 м/с», - говорится в сообщении синоптиков.

Согласно консультативному прогнозу, в этот период с вторжением холодных воздушных масс из районов северных морей, в северной половине страны температурный фон ночью составит +5 - +13С, днем ожидается понижение температуры воздуха от +18 - +28С до +12 - +17С, в южной половине республики спад жары прогнозируется ночью от +20 - +25С до +12 - +20С, днем от +30 - +38С до +23- +30С.