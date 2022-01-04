Какие изменения произойдут в сфере образования в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев 13 октября 2021 года подписал указ об утверждении перечня национальных проектов. Было определено 10 конкретных Национальных проектов. Один из них - «Качественное образование «Образованная нация» на 2021-2025 годы. В нацпроект включены такие вопросы, как развитие интеллектуального потенциала, создание условий для развития казахского языка и новых возможностей для молодежи. О главных задачах и целях Национального проекта, о том, какая работа будет проведена в 2022 году – читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Национальный проект «Качественное образование «Образованная нация» состоит из пяти задач, 15 показателей и 26 мероприятий. Проект направлен на реализацию задач, поставленных в Национальном плане развития до 2025 года и в Послании Глава государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

В частности, в Национальном проекте предусмотрены меры по охвату детей дошкольным воспитанием и обучением, сокращение разрыва в качестве обучения между городскими и сельскими школами, строительство школ для решения проблем дефицита ученических мест, создание безопасной и комфортной образовательной среды.

Основная цель проекта – повышение качества знаний обучающихся на всех уровнях образования. Также сохранена преемственность с государственной программой по вопросам, требующим оперативных решений и направленных на обеспечение потребностей населения.

Первая задача - обеспечение доступности и качества дошкольного воспитания и обучения. По словам главы департамента Стратегического планирования и координации Министерства образования и науки РК Эльдара Тулекова, совместно с местными исполнительными органами был подготовлен пошаговый план по реализации и открытию дошкольных организаций на 2021-2025 годы. Согласно информации спикера, в 2021 году открыто 442 дошкольных учреждения на 33,5 тысячи мест. Охват детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет достиг 99,1%, детей от 2 до 6 лет - 88,9%. Также, по его словам, по ваучерному финансированию будет продолжено развитие сетей дошкольных организаций посредством размещения государственного заказа.

«Механизм в пилотном режиме реализуется в Нур-Султане. В 2022 году запланировано открытие 360 дошкольных организаций на 39 593 мест. По принципу «Обучение посредством игр» будет изменен государственный стандарт. Начнется внедрение обновленной модели развития ребенка», - сказал глава департамента.

Вторая задача – повышение качества среднего образования: сокращение разрыва в качестве обучения между регионами, городскими и сельскими школами (PISA). В рамках Нацпроекта будут приняты комплексные меры по снижению разрыва в качестве знаний учащихся. В рамках Нацпроекта планируется переход на 12-летнее обучение. С 2021 года планируется размещение госзаказа на дополнительное образование. Этот процесс будет проходить на конкурсной основе и в частных организациях.

Как отметил глава Департамента стратегического планирования и координации Министерства образования и науки РК Эльдар Тулеков, в 2022 году Казахстан впервые примет участие в исследовании PBTS (PISA-based Test for Schools). С 8 ноября по 10 декабря 2021 года на уровне частных школ прошел апробационный этап исследования, направленный на проведение внешней оценки. В аппробации приняли участие 200 образовательных учреждений из 17 регионов, отобранных PBTS.

«С каждого региона были отобраны от 8 до 24 образовательных учреждений. В 17 регионах прошло апробационное исследование согласно международному стандарту PBTS. Итоги исследования будут оглашены в мае-июне 2022 года», - пояснил Эльдар Тулеков.

Он подчеркнул, что региональные управления образования, директора школ получат подробные данные об уровне знаний обучающихся, об их социально-эмоциальных навыках, климате в школе, а также о факторах влияния на обучение.

По поручению Главы государства, в целях восстановления пробелов в знаниях обучающихся для детей из социально уязвимых семей, также после внесения изменений в нормативно-правовые акты начнется реализация проекта «Цифровой учитель». Наряду с этим, начнется размещение государственного заказа на прошлогодное дополнительное образование.

«Государственный конкурс будет организован на конкурсной основе, в том числе в частных организациях. Охват детей дополнительным образованием в 2021 году составил 70,5 %. В 2022 году 75,5% школьников планируется охватить дополнительным образованием», - сказал директор департамента.

Третья задача – обеспечение школ комофртной, безопасной и современной образовательной средой. Для сокращения дефицита ученических мест к 2025 году запланировано строительство 1 тысячи школ. В результате ожидается ликвидация трехсменных и сокращение доли аварийных школ до 0,1%. К 2025 году будут модернизированы 5 тысяч школ в малых городах, районных центрах, селах и созданы безопасные и комфортные условия для обучения детей.

«В 2021 году разработана дорожная карта по строительству школ, в рамках которого в 2021 году планируется открыть 200 школ. За счет государственного бюджета будут сданы в эксплуатацию 74 школы на 25 940 мест. Будет открыто 156 частных школ на 59 тысяч ученических мест. До конца года планируется ввести в эксплуатацию шесть частных школ на тысячу мест», - рассказал Эльдар Тулеков.

Наряду с этим, в небольших городах, районных центрах и поселках на 2021-2025 года утверждена дорожная карта по модернизации 5 тысяч школ. На сегодняшний день ведется работа по модернизации в 1015 школах.

«В 2022 году будет модернизировано 1003 школ. В 2022 году 70% школ будут оснащены предметными кабинетами. По итогам 2021 года показатель выполнен на 65,9%. На сегодняшний день образовательные учреждения полностью обеспечены системой видеонаблюдения: внутреннее - на 64% ( план - 60%), наружное – на 41% ( план - 30%)», - отметил глава департамента.

По его словам, доля школ, обеспеченных базовыми источниками питьевой воды, отдельными минимально оборудованными туалетами и базовыми средствами для мытья рук, составляет 85,5%. В 2022 году планируется довести этот показатель до 89%. Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей в инклюзивной среде ведется работа по обновлению норматива функционирования организаций для детей с ограниченными возможностями за счет 1 ПМПК (психолого-медико-педагогическая консультация) на 50 тысяч детей.

На сегодняшний день функционируют 207 ПМПК и 82 ПППК. К 2025 году дополнительно откроется 42 ПМПК. С 2022 года будет размещен государственный заказ на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями в развитии. В результате 50% детей с ограниченными возможностями будут обеспечены психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией.

Четвертая задача – обеспечение доступным, качественно техническим и проффессиональным образованием. К 2025 году 100% молодежи будут обеспечены бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям. В результате увеличения охвата ожидается снижение доли молодежи категории NEET.

Согласно предоставленным данным главы Департамента Стратегического планирования и координации, в 2021 году государственный заказ увеличен на 20 205 человек по сравнению с приемом на базе девяти классов 2020-2021 учебного года. По квоте по государственному заказу на обучение принято 37,5 тысячи человек, что составило 39,3% от общего приема.

«В 2022 году охват молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям достигнет 70%. Будет продолжена работа по оснащению современным оборудованием учебно-производственных цехов колледжей», - пояснил глава депаратмента Эльдар Тулеков.

Пятая задача - повышение конкурентоспособности казахстанских вузов. Началась реализация проекта «Центры академического превосходства», направленного на повышение конкурентоспособности и международного имиджа высших учебных заведений. В рамках нацпроекта будут созданы 20 центров академического превосходства (15 региональных и пять педагогических вузов) . Утверждена дорожная карта совместно с заинтересованными государственными органами, местными исполнительными органами.

Также утверждено положение о реализации проекта. Совет по повышению конкурентоспособности и оптимизации вузов утвердил перечень вузов для создания «Центров академического превосходства». Наряду с этим, будут открыты два передовых вуза по опыту Назарбаев Университета.

По информации главы Департамента Стратегического планирования и координации, согласно приказу №349 от 19 июля 2021 года, в рамках республиканского бюджета в 29 высшие учебные заведения страны были привлечены 200 иностранных экспертов.

«В 2022 году доля вузов, реализующих международные образовательные программы и академические обмены с зарубежными партнерами, увеличится до 35%. Помимо вышеуказанного, 200 иностранных экспертов будут привлечены к преподавательской деятельности», - сказал глава департамента.

Напомним, что национальный проект состоит из четырех направлений: дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, техническое и профессиональное образование, также высшее и послевузовское образование. Основная цель проекта - обеспечение молодого поколения казахстанцев качественным образованием. Реализация национального проекта даст возможность для улучшения инфраструктуры школ, их обеспечения комфортной, безопасной и современной образовательной средой.