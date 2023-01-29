Какие изменения произошли в системе субсидирования АПК в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане пересмотрены подходы к государственной поддержке АПК. Специальная рабочая группа в состав которой вошли сельхозтоваропроизводители, представители отраслевых союзов и ассоциаций, Антикоррупционной службы, госорганов, научных организаций, а также парламентарии провела 9 заседаний, по итогам которых был разработан компромиссный вариант новой системы субсидирования, с сохранением основных контуров действующей правил. Об изменениях в системе субсидирования АПК рассказали в пресс-службе Минсельхоза РК, передает МИА «Казинформ».

Все направления субсидирования по финансовым инструментам остаются прежними:

– инвестиционное субсидирование с нормативами от 15% до 80% в зависимости от направления;

- субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и лизингу со снижением ставки для заемщика до 6% годовых;

- субсидирование страховых премий. Норматив увеличен с 50% до 80%, что позволит минимизировать все возникающие риски, расширить площади застрахованных посевов, а также увеличить страхование скота и птиц;

- субсидирование страхования гарантирования займов, с размером гарантии до 50% от основного долга, по приоритетным направлениям – до 85%.

Растениеводство

Сохранены направления и нормативы в растениеводстве. Для повышения привлекательности выращивания сахарной свеклы увеличивается норматив субсидирования её производства с 15 до 25 тысяч тенге за тонну.

При этом, чтобы исключить коррупционные риски и упростить администрирование отменяются переводные заявки. Процедура согласования постановлений акиматов по направлениям и нормативам субсидирования сельхозкультур, минеральных удобрений, пестицидов заменяется процедурой предоставления предлагаемых объемов субсидирования в Министерство в электронном формате, также будет внедрена информационная система отслеживания передвижения семян.

Животноводство

В животноводстве при приобретении племенного поголовья все действующие нормативы субсидирования остаются без изменений, за исключением свиноводства. Норматив возмещения за голову свиноматки составит 50% от стоимости, но не более 100 тысяч тенге на 1 голову, вместо ранее действующих 140 тысяч тенге.

В сфере селекционно-племенной работы отменяется только субсидирование аренды быков и баранов-производителей из-за высоких коррупционных рисков.

Товарно-специфические субсидии остаются прежними. При этом, отменяются:

- субсидирование мяса индейки и водоплавающей птицы, поскольку они не относятся к социально значимым продовольственным товарам;

- субсидирование услуг по искусственному осеменению, оказанных дистрибьюторными центрами кооперативам, не имеющим собственного маточного поголовья;

- перечисление субсидий на специальный счет финансового института в банке второго уровня при импорте племенного скота.

По яичному птицеводству норматив остается 3 тенге за яйцо. При этом, предельные цены реализации яиц 1-й категории устанавливаются на основе меморандумов, заключенных с акиматами.

Нормативы субсидирования по сдаче бычков и баранчиков на откорм и мясокомбинаты остаются неизменными. Однако, отменяется норма перемещения для хозяйств, которые перемещают скот на собственные откормочные площадки.

По субсидированию кормов нормативы и критерии получения субсидий утверждаются постановлением акиматов на основе рекомендаций научных организаций.

Переработка

В субсидировании стоимости сырья, закупленного для производства продукции глубокой переработки, отменено субсидирование стоимости пшеницы для выработки клейковины и биоэтанола, так как товары не относятся к социально значимым.

При этом, субсидии будут выплачивать не за произведенные товары, а по факту реализации готовой продукции, что будет подтверждаться электронными счетами-фактурами из информационной системы субсидирования. Изменения обеспечат максимально открытый, справедливый и честный порядок выделения финансирования, отмечают в Минсельхозе.

Инвестсубсидирование

Систематизированы все виды и направления в инвестиционном субсидировании. Сохраняется субсидирование строительно-монтажных работ с обязательным требованием о включении в группу специалистов по осмотру построенных объектов работников областных управлений строительства и архитектуры.

При этом отменяется субсидирование стоимости вагончиков для строительства искусственных водоемов для сбора талых вод, также исключается возможность получения инвестсубсидий авансом, за исключением дочерних и зависимых компаний АО «НУХ «Байтерек» и банков второго уровня, из-за высокого уровня коррупционных рисков и сложности администрирования.

При строительстве скважин и колодцев для обводнения пастбищ будет субсидироваться только стоимость материалов и услуг по бурению. При этом отменяется субсидирование стоимости оборудования, поскольку его рыночная стоимость в десятки раз разнится в зависимости от страны производителя. Поэтому за счет поставки дешевого оборудования поставщики услуг незаконно присваивали бюджетные средства.

Для развития отечественного машиностроения установлен норматив субсидирования стоимости импортной техники не имеющей локализации в Казахстане, на уровне 25%, а имеющих локализацию снизить до 15%.

Повышаются нормативы субсидирования специальной семеноводческой техники до 80%, свекловичной и оросительной - до 50%.

Встречные обязательства

Вводятся встречные обязательства для получателей субсидий. Реализация произведенной продукции будет проводиться через информационную систему МТИ по рыночным ценам в соответствии с меморандумами, заключенными с акиматами (для субъектов АПК, получивших субсидии на сумму равную или превышающую 3000 МРП).

Таким образом, ключевыми моментами новых правил субсидирования являются повышение эффективности и результативности господдержки, усиление контроля за выполнением встречных обязательств, максимальное исключение коррупционных рисков и упрощение процедуры получения субсидий за счет цифровизации, отметили в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что на 2023-2025 годы объем господдержки уже определен и составляет около 400 млрд тенге ежегодно.

Заявки по основным видам субсидирования АПК начнут принимать с 1 февраля 2023 года.