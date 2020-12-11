Какие изменения произошли по транспортному, земельному и имущественному налогам физлиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан пояснил, какие изменения произошли в сфере транспортного, земельного и имущественного налогобложения физических лиц в связи с принятием поправок в Налоговый кодекс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Минфина РК.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», согласно которому внесены изменения в части уплаты транспортного, земельного и имущественного налогов физических лиц.

Налог на транспортные средства физических лиц

В целях корректного исчисления налоговых обязательств физическими лицами и исключения образования переплаты в связи с изменением фактического срока владения транспортными средствами, исключения волокиты в связи с возвратом ошибочно (излишне) уплаченного налога на транспортные средства, срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц переносится на конец I квартала года, следующего за отчётным.

Данная норма является постоянной. Законом предусмотрено действие данной нормы с 2020 года, то есть по обязательствам 2020 года предусмотрено производить уплату в 2021 году.

Объединение налогов на имущество и земельного налога физических лиц

Объединение указанных налогов предусмотрено без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты). В данном случае налог по земельным участкам и имуществу будет считаться по отдельности согласно действующему порядку, при этом налогоплательщику предъявляться к уплате одной суммой (один код бюджетной классификации).

Таким образом, данная норма является улучшающей для физических лиц в части упрощения порядка уплаты. Так, Законом предусмотрено введение данной нормы с 2020 года, то есть в 2021 году по обязательствам 2020 года предусмотрена уплата уже объединенного налога на имущество.

Отмена земельного налога для собственников многоквартирных жилых домов

Норма об освобождении от уплаты земельного налога, занятыми квартирами (комнатами) в многоквартирных жилых домах сопряжена со сложным администрированием (в части определения доли, приходящейся на квартиру (комнату), ее площади, исчисления суммы земельного налога) и нецелесообразностью затрат на начисление и сбор данного налога.

Так, любое налогообложение прежде всего предполагает что «налоговый» доход должен значительно превышать административные расходы, администрирование налога должно быть недорогим. Законом предусмотрено введение данной нормы с 2020 года, то есть за 2020 год земельный налог за данные земельные участки не будет уплачиваться. Данная норма является улучшающей для физических лиц.