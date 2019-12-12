Какие исторические объекты предлагают сохранить алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось общественное обсуждение по «Каталогу уникальных зданий», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе обсуждения жители города рассмотрели варианты писем с предложениями по расширению свода памятников истории и культуры.

Организаторы отобрали только 58 предложений-писем, направленных жителями на сайт акимата. Среди них были и объекты, которые уже являются охраняемыми.

В частности, горожане предлагали взять под охрану такие здания, как Дворец студентов им.Жолдасбекова, ректорат КазНУ, городской акимат, Аппаратно-студийный комплекс, театр им.Ауезова, Дом купца Шахворостова, Сталинский ампир, Дом братьев Бреусовых, телебашня Кок-Тобе, дом культуры при Мясокомбинате, а также объекты, расположенные на улицах Жибек жолы, Абылай хана, Кабанбай батыра, Богенбай батыра, Гоголя и т.д.

«Мы на сайте разместили, какие памятники и архитектуры, здания можем включить в наш каталог для сохранения... А самые популярные, которые часто предлагают включить жители города, уже являются действующими и имеются в каталоге», - сказал руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов.

Он добавил, что жители еще могут внести свои предложения и рекомендации по зданиям, которые должны находиться под охраной. Заявки принимаются на сайте управления.

«Эти обсуждения по включению здании, памятников, архитектур еще будут продолжаться. Нашему управлению было поручено составить каталог, а после этого каталога мы можем давать рекомендации - какие здания будем сохранять, какие нет. Поэтому ваша помощь мне нужна, то есть мнения и предложений. Наша основная задача - не просто создать какой-то определенный каталог по этим зданиям, а оцифровать, чтобы в перспективе никто не мог с этим что-то сделать. Мы это все хотим закрепить на электронных картах города, которые находятся в онлайн режиме. Поэтому готов сотрудничать по всем вопросам, именно по становлению и сохранению архитектурного облика Алматы», - заявил Алмасхан Ахмеджанов.