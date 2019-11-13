+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -2 °С
USD 388.81 EUR 429.01
RUB 6.08 CNY 55.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие инвестпроекты одобрили в акимате столицы

13 Ноября 2019 01:00
Поделиться:
Какие инвестпроекты одобрили в акимате столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице под руководством акима города Алтая Кульгинова состоялся региональный координационный совет по вопросам инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Новости по теме

18 документов на 1,5 млрд долларов США подписаны на казахстанско-турецком бизнес-форуме
Около 600 млрд тенге будет инвестировано в экономику Актюбинской области до конца года Более 2 трлн тенге составит объем инвестиций в сферы естественных монополий  - МНЭ Сенат ратифицировал соглашение между РК и Северным инвестиционным банком

На встрече были презентованы перспективные проекты в сфере медицины, образования, спорта и т.д.

Так, например, по словам инвестора, медицинская организация будет оказывать полный спектр услуг с проживанием, на базе учреждения будет лабораторно-исследовательский центр. 5 частных инвестпроектов в сфере образования в общей сложности позволят создать свыше 5 тыс.ученических мест и более 600 мест в дошкольных учреждениях.

«Глава государства поручил активизировать работу по привлечению инвестиций, в том числе в систему образования. Проекты, которые мы поддержали, также создадут новые рабочие места. Инвесторам нужно будет показать результат, на совесть работать над своими проектами», - сказал А.Кульгинов.

Также на совете рассмотрели проект по строительству крытого футбольного поля, всего поддержано 9 инвестиционных проектов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Инвестпроекты, Нур-Султан, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив