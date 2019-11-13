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Какие инвестпроекты одобрили в акимате столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице под руководством акима города Алтая Кульгинова состоялся региональный координационный совет по вопросам инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.
На встрече были презентованы перспективные проекты в сфере медицины, образования, спорта и т.д.
Так, например, по словам инвестора, медицинская организация будет оказывать полный спектр услуг с проживанием, на базе учреждения будет лабораторно-исследовательский центр. 5 частных инвестпроектов в сфере образования в общей сложности позволят создать свыше 5 тыс.ученических мест и более 600 мест в дошкольных учреждениях.
«Глава государства поручил активизировать работу по привлечению инвестиций, в том числе в систему образования. Проекты, которые мы поддержали, также создадут новые рабочие места. Инвесторам нужно будет показать результат, на совесть работать над своими проектами», - сказал А.Кульгинов.
Также на совете рассмотрели проект по строительству крытого футбольного поля, всего поддержано 9 инвестиционных проектов.
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