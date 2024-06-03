Какие иностранные лоукостеры выполняют полеты в Казахстан

В Министерстве транспорта РК рассказали о работе иностранных бюджетных авиакомпаний в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В Казахстане более 10 бюджетных авиакомпаний выполняют регулярные рейсы: «Air Asia Х» (Малайзия), «IndiGO» (Индия), «Jazeera Airways» (Кувейт), «Wizz Air Abu-Dhabi» (ОАЭ), «Air Arabia» (ОАЭ), «FlyDubai» (ОАЭ), «Pegasus Airways» (Турция), «Air Cairo» (Египет), «Red Sea» (Египет), «Flynas» (Саудовская Аравия), «Vietjet Air» (Вьетнам) и др., - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Отмечается, что малайзийская авиакомпания «Air Asia X», один из крупнейших лоукостеров Юго-Восточной Азии, с 14 марта 2024 года выполняет прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Куала-Лумпур – Алматы с частотой 4 рейса в неделю.

Кроме того, с 18 июня оманская авиакомпания «Salam Air» планирует возобновить рейсы в Казахстан. Полеты будут выполняться с частотой 2 раза в неделю по маршруту Алматы – Маскат на воздушных судах типа Airbus 320 и Airbus 321.

Несколько лет назад в Казахстане был введен режим «открытого неба», который позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять рейсы на территорию страны без каких-либо ограничений.