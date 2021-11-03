Какие инициативы Главы государства улучшают социальное положение казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие инициативы Главы государства улучшают социальное положение казахстанцев? Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» рассказал помощник Президента РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из самых популярных мер в блоке президентских реформ среди населения – норма касательно изъятия казахстанцами своих накоплений в едином национальном пенсионном фонде для улучшения своих жилищных условий решения проблем со здоровьем. По последним данным на конец октября, были одобрены заявки на сумму около 2 трлн тенге для улучшения жилищных условий и на около 49 млрд тенге были одобрены заявки казахстанцев для решения проблем со здоровьем. То есть, это как раз-таки пример того, как президентские реформы позволяют гражданам здесь и сейчас решать свои вопросы быта, улучшения социальных условий, жизненных условий. Одна из таких последних мер, наверное, касается инициативы для оказания социальной помощи, например, для получения образовательных услуг. Президент на последнем заседании Национального совета в феврале текущего года и на предыдущих заседаниях говорил о необходимости выделения специальной квоты при распределении государственного гранта на образование для определенной категории лиц. Эта инициатива была сразу же реализована», - отметил Ерлан Карин.

В конце августа министром образования и науки был подписан приказ о выделении очередных грантов на получение образования. Государственные гранты получили 50 тысяч человек, из них более 5 тысячи человек – дети из новых трех категорий в рамках реализации Президентского поручения: дети из семей, где воспитываются 4 и более несовершеннолетних детей, дети-инвалиды 1, 2 групп, дети из неполных семей, которые имеют статус не менее 3 лет.

«То есть, это пример того, как эти инициативы помогают в реальном времени улучшать жизнь людей. Мы сейчас говорим в части образовательных услуг. Есть еще одна норма, которая была принята по инициативе Президента – увеличение подушевого финансирования для детей с особыми образовательными потребностями. Сейчас эта норма повышена в несколько раз и составляет уже более 700 тысяч тенге на каждого ребенка. Также в рамках этого пакета инициатив в детских образовательных учреждениях предусматриваются психологические, педагогические сопровождения детей с особыми образовательными потребностями», - прокомментировал спикер.

По его словам, многие инициативы реализуются в режиме нон-стоп.

«Одна инициатива уже получает реализацию и доходит до финишной прямой, как параллельно разрабатывается очередная норма. Президент на последнем заседании Национального совета говорил о том, что необходимо создать карту востребованных объектов для лиц с ограниченными возможностями. У нас многие объекты строятся с определенными требованиями, чтобы там имелись пандусы, специальные лифты. Но те объекты, которые были построены ранее, не имеют соответствующей инфраструктуры. Поэтому Президент дал поручение разработать карту востребованных объектов: какие объекты чаще посещают. В рамках реализации данного поручения была составлена карта из 35 тысяч объектов по всей стране. Эта карта теперь размещена на специальном сайте «Социальная защита для инвалидов». Каждый год по 4 тысячи объектов будут адаптироваться для лиц с ограниченными возможностями: пандусы, лифты, указатели для незрячих. До 2025 года ожидается, что 22 тысячи объектов будут охвачены данной работой. Это колоссальная серьезная работа инфраструктурного плана, которая улучшит жизнь наших сограждан», - пояснил Ерлан Карин.

По словам помощника Президента, еще одна норма, которая реализована частично, но в полной мере заработает с 1 января – упрощение процедуры подтверждения установлений инвалидности.

«Потому что нашим согражданам приходится из года в год проходить все комиссии, обходить врачей, стоять в очередях. Президент говорил, что такая необходимость каждый год проходить комиссии, следует проанализировать процесс и упростить. Это поручение было дано в конце февраля. Не затягивая, госорганы приступили к этой работе. С 1 октября уже работает в пилотном режиме проект по упрощению процедуру и заочном установлении и подтверждении инвалидности в нескольких регионах и в полной мере она заработает с января следующего года. Меньше года потребуется для реализации этого проекта. На самом деле это большая работа. Необходимо интегрировать базу данных сразу нескольких госорганов, чтобы наши сограждане могли получить результаты анализов и направить дистанционно в соответствующие структуры для получения необходимых справок. То есть, мы тем самым упростим, оптимизируем, облегчим жизнь наших сограждан, которым каждый год приходится проходить через комиссии», - добавил Ерлан Карин.