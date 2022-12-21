Какие инфекции циркулируют в Казахстане - Минздрав

21 Декабря 2022, 12:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о циркулирующих в стране инфекциях и вирусах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас циркулирует в нашей стране «омикрон» вирус. И есть несколько видов омикрона. Вирус – он видоизменяется. Он тоже выживает в окружающей среде. И у нас в стране есть вид «цербер», - сказала Ажар Гиният журналистам после пленарного заседания Мажилиса, сообщая о коронавирусной инфекции.

Также министр проинформировала и об обнаруженных штаммах гриппа.

«Три вида гриппа разные, в том числе свиной грипп тоже зарегистрирован у нас. Это H1N1 также регистрируется и аденовирус, все виды вируса регистрируются, и мы видим, что идет микс инфекция и супер инфекция – накладываются вирусы друг на друга и вирусная инфекция протекает тяжелее. Я привилась от гриппа еще в октябре. Также ревакцинировалась от коронавирусной инфекции. Учитывая, что большое общение, по регионам езжу и стараюсь защищаться особенно в самолетах, везде одеваю маску», - добавила глава Минздрава.