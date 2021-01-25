Какие индустриальные проекты поддержал Банк развития Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) Абай Саркулов рассказал, какие проекты были поддержаны в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Банк развития Казахстана является основным оператором реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития в части финансирования крупного бизнеса инфраструктурных проектов.

«В Казахстане реализуется уже третий этап государственной программы. Достаточно много было сделано работ, проектов мы одобрили. Если говорить по цифрам, Банком развития привлечено 581 млрд тенге, при этом на сегодняшний день мы освоили порядка 502 млрд тенге», - сообщил Абай Саркулов на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что на сегодня реализованы такие крупномасштабные проекты, как «Актюбинский рельсобалочный завод», «Проммашкомплект» в городе Экибастузе, YDD в Карагандинской области, Макинская птицефабрика. Также в прошлом году был запущен автомобилестроительный завод «Hyundai».

«Если говорить о программе «Нұрлы жол», банк является оператором по финансированию экспортных операций. За счет финансирования экспертных операций наша продукция на сегодняшний день экспортируется порядка в 80 стран. Такая продукция, как аммиачная селитра, безалкогольные напитки, молочная продукция. То есть во все страны мы открываем пути и оказываем финансовую поддержку нашим экспортерам», - сказал А. Саркулов.