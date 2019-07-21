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Какие галстуки предпочитает Касым-Жомарт Токаев

21 Июля 2019 23:24 130
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Какие галстуки предпочитает Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие галстуки он предпочитает носить, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я сейчас стал носить галстуки отечественного производства – у нас научились в Казахстане (производить). Есть фирма, которая торгует и поставляет галстуки - очень приличные. Вот этот галстук пошит в Алматы. Подозреваю, что фактуру могли заказать в Италии, подозреваю, но он (галстук) значится как казахстанский. Для нас важно поддерживать отечественных товаропроизводителей», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью известному российскому журналисту Алексею Пивоварову в документальном фильме «Президент 2.0».

Глава государства также ответил на вопрос о том, какой цвет галстуков он предпочитает.

«Вишневые, синие и голубые – разные галстуки. Я вообще люблю галстуки. Громыко в свое время носил темно-вишневые и темно-синие галстуки. Но у меня более широкая палитра галстуков. Но не могу сказать, что они сверхъяркие. Разные», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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