Какие галстуки предпочитает Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие галстуки он предпочитает носить, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я сейчас стал носить галстуки отечественного производства – у нас научились в Казахстане (производить). Есть фирма, которая торгует и поставляет галстуки - очень приличные. Вот этот галстук пошит в Алматы. Подозреваю, что фактуру могли заказать в Италии, подозреваю, но он (галстук) значится как казахстанский. Для нас важно поддерживать отечественных товаропроизводителей», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью известному российскому журналисту Алексею Пивоварову в документальном фильме «Президент 2.0».

Глава государства также ответил на вопрос о том, какой цвет галстуков он предпочитает.

«Вишневые, синие и голубые – разные галстуки. Я вообще люблю галстуки. Громыко в свое время носил темно-вишневые и темно-синие галстуки. Но у меня более широкая палитра галстуков. Но не могу сказать, что они сверхъяркие. Разные», - отметил Касым-Жомарт Токаев.