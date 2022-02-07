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Какие фейки распространяли организаторы беспорядков для создания паники

7 Февраля 2022 21:17
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Какие фейки распространяли организаторы беспорядков для создания паники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время январского инцидента было распространено много дезинформации, чтобы вызвать панику среди населения. Об этом заявил начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В период январских событий через социальные сети распространялось много фейковых сообщений», - сказал Ризабек Ожаров.

По его словам, в числе распространяемых фейков были такие варианты как: «загрязнение воды в Алматы и столице«, «прибытие в страну двух тысяч боевиков движения «Талибан», «захват биолаборатории в Алматы», «полное прослушивание телефонов».

Представитель прокуратуры добавил, что они были распространены для создания паники среди населения.

«По каждой такой ложной информации Министерство внутренних дел будет принимать процессуальные решения в соответствии с уголовным законодательством. Поэтому прошу наших граждан доверять официальным источникам и не распространять ложную информацию», - отметил Ризабек Ожаров.



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#Генпрокуратура   #Фейки   #ЧП-2022  
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Автор:

Серик Сабеков

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