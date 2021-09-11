Какие факторы влияют на курс тенге, рассказали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О влиянии снижения нефтяных котировок на тенге и об ожиданиях по дальнейшей динамике факторов, влияющих на курс тенге, рассказала заместитель председателя Национального Банка Алия Молдабекова, передает МИА «Казинформ».

«Несмотря на существенное падение цен на нефть, обменный курс тенге ослаб в августе лишь на 0,2%, до 425,42. Продажи иностранной валюты экспортерами для исполнения налоговых обязательств сгладили волатильность тенге от снижения нефтяных котировок. Август является периодом оплаты компаниями-экспортерами квартальных налогов (рентный налог, налог на добычу полезных ископаемых и др.), поэтому объемы выплат крупнее, чем в предыдущие летние месяцы», - сообщила Алия Молдабекова.

По ее словам, поддержку тенге также оказывали обязательные продажи со стороны субъектами квазигосударственного сектора (212 млн долларов США) и операции по конвертации средств Нацфонда для осуществления трансфертов в бюджет.

На фоне продолжения восстановления экономической активности рост импорта по итогам первого полугодия составил 9,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вкупе с продолжающимся фискальным стимулированием это поддерживало повышенный спрос на иностранную валюту.

Продолжил увеличение и спрос на наличную иностранную валюту. В июле населением было приобретено иностранной наличной валюты на сумму 624 млн долларов США против 555 млн долларов США в июне текущего года.

А. Молдабекова отметила, что в целом рынок был сбалансирован, и в августе Национальный Банк не проводил валютные интервенции.

По состоянию на 8 сентября курс тенге к доллару США составил 426,37, ослабев с начала месяца на 0,2% в связи с негативной динамикой цен на нефть.

Говоря об ожиданиях, связанных с дальнейшей динамикой влияющих на курс тенге факторов, п редставитель финрегулятора отметила, что здесь «р адикально ничего не поменялось».

Со стороны внутренних факторов, продолжающееся восстановление экономической активности и фискальные стимулы поддерживают спрос на импорт и, соответственно, спрос на иностранную валюту. Со стороны внешних факторов: дельта-штамм коронавируса остается основным риском снижения прогнозов по темпам экономического роста. Замедление глобальной деловой активности объясняется ухудшением ситуации в сфере услуг, таких как ресторанный бизнес и туризм, а также ограничительными мерами в ряде стран.

Несмотря на восстановление мирового спроса на нефть и снижение запасов в нефтехранилищах, замедление глобального экономического роста может продолжить оказывать давление на нефтяные котировки. Более того, по итогам заседания 1 сентября ОПЕК+ принял решение сохранить темпы ежемесячного наращивания добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, тем самым создавая предпосылки для коррекции цены на нефть в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Что касается сентимента на рынках, мы продолжаем наблюдать рост глобального проинфляционного давления. На фоне этого представители ФРС и Европейского центрального банка заявляют о целесообразности сворачивания программ количественного смягчения. Это может привести к росту волатильности на финансовых рынках и, в первую очередь, по отношению активов развивающихся стран», - добавила представитель Нацбанка.