Какие факторы влияют на стоимость жилья сейчас в Казахстане - мнение эксперта

Как могут отразиться на рынке жилья предлагаемые реформы в жилищной политике, в том числе изменения в механизме очередности? На этот вопрос ответила советник президента объединенной Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Думаю, что никак. Дело в том, что количество очередников растет, а количество метров, предоставляемое им, категорически недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, - сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом агентства.

Вместе с тем она рассказала, какие факторы влияют на стоимость жилья сейчас и какие причины могут способствовать росту цен в будущем.