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    14:51, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Какие факторы влияют на стоимость жилья сейчас в Казахстане - мнение эксперта

    квартиры дом
    Фото: Алина Тулеубаева / Kazinform

    Как могут отразиться на рынке жилья предлагаемые реформы в жилищной политике, в том числе изменения в механизме очередности? На этот вопрос ответила советник президента объединенной Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Думаю, что никак. Дело в том, что количество очередников растет, а количество метров, предоставляемое им, категорически недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, - сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом агентства.

    Вместе с тем она рассказала, какие факторы влияют на стоимость жилья сейчас и какие причины могут способствовать росту цен в будущем.

    - Факторы не меняются - Казахстан не отрезанная страна от общемировой экономики. А ситуация в мире больше похожа на непредсказуемую. Рост либо снижение цен будет зависеть от стимулов, найденных внутри страны – инфляция, покупательская способность тенге, меры по господдержке рынка вторичной/первичной недвижимости, субсидированные займы по доступным ставкам на покупку недвижимости, поддержка белых застройщиков и так далее, - добавила Нина Лукьяненко.

    Теги:
    Недвижимость Цены и тарифы Рынок недвижимости Жилье Экономика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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