Какие факторы влияют на стоимость жилья сейчас в Казахстане - мнение эксперта
Как могут отразиться на рынке жилья предлагаемые реформы в жилищной политике, в том числе изменения в механизме очередности? На этот вопрос ответила советник президента объединенной Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Думаю, что никак. Дело в том, что количество очередников растет, а количество метров, предоставляемое им, категорически недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, - сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом агентства.
Вместе с тем она рассказала, какие факторы влияют на стоимость жилья сейчас и какие причины могут способствовать росту цен в будущем.
- Факторы не меняются - Казахстан не отрезанная страна от общемировой экономики. А ситуация в мире больше похожа на непредсказуемую. Рост либо снижение цен будет зависеть от стимулов, найденных внутри страны – инфляция, покупательская способность тенге, меры по господдержке рынка вторичной/первичной недвижимости, субсидированные займы по доступным ставкам на покупку недвижимости, поддержка белых застройщиков и так далее, - добавила Нина Лукьяненко.