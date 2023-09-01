Какие еще назначения произведены в Администрации Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства произвел ряд назначений в Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Распоряжениями Главы государства:

Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан;

Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Уразгулов Расул Кабдуллович назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Совета безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Лазар Ернар назначен заведующим Отделом внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.