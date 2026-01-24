Какие дороги закрыты в Казахстане к этому часу

В Северо-Казахстанской области в 21:00 в связи ухудшением погодных условий по всем направлениям вводится ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями.

Ориентировочное время открытия дороги – 24 января 2026 года в 10:00.



В Акмолинской области в 21:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями на следующих республиканских автодорогах:



- на участке автодороги «Кокшетау – Рузаевка» км. 0-61 (уч. г. Кокшетау – гр. СКО);



- на участке автодороги «Кокшетау – Кишкенеколь – Бидаикский – граница РФ (п/п Бидайык)» км. 2-50 (уч. г.Кокшетау – гр.СКО (Кокшетау – Омск);



- на участке автодороги «Обход г. Кокшетау с подъездом к Аэропорту» км. 0-18;



- на участке автодороги «Щучинск – Зеренда» км. 0-77 (уч. г.Щучинск – с.Зеренда);



- на участке автодороги «Кокшетау – Атбасар» км. 0-184 (уч. г.Кокшетау – г.Атбасар);



- на участке автодороги «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км. 232-260 (уч. гр. Костанайской обл. – п. Сурган);



- на участке автодороги «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» км. 377-595 (уч. гр. СКО – г. Костанай);



- на участке автодороги «Жаксы – Есиль – Бузулук» км. 0-82 (уч. п. Жаксы – п. Бузулук);



- на участке автодороги «Макинск – Аксу – Торгай» км. 0-240 (уч. г.Макинск – с.Торгай);



- на участке автодороги «Обход г.Астаны» км. 0-86;



- на участке автодороги «Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – граница РФ (п/п Жана жол)» км. 18-341 (уч. г.Астана – гр. СКО);



- на участке автодороги «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай граница РФ» км 16-407 (уч. г.Астана – гр.Костанайской обл.);



- на участке автодороги «Астана – Коргалжын» км. 19-181 (уч. г. Астана – п. Коргалжын);



- на участке автодороги «Дороги Боровской курортной зоны»;



- на участке автодороги «Подъезд к развлекательному центру Щучинско-Боровской курортной зоны»;



- на участке автодороги «Подъезд к а/д «Новый Колутон – Акколь – Минское»;



- «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» км. 16-200 (г. Астана – гр. Павлодарской обл.).

Ориентировочное время открытия дорог – 24 января 2026 года в 10:00.

В 21:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями на следующих республиканских автодорогах:



Костанайская область:



- на участке автодороги «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км. 8-232 (уч. г. Тобыл – гр. Акмолинской обл.);

- на участке автодороги«Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п.п. Кайрак)» км. 555-729 (уч. г.Тобыл – гр. Северо-Казахстанской области);

- на участке автодороги «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п.п. Кайрак)» км. 539-418 (уч. г. Костанай – п. Карабалык);

- на участке автодороги «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» км. 340-377 (уч. г.Аркалык – гр. Акмолинской обл.);

- на участке автодороги «Мамлютка – Костанай» км. 403-180 (уч. г. Тобыл – гр. Северо-Казахстанской обл.);

- на участке автодороги «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км. 234-501 (уч. гр. Актюбинской области – г. Рудный).

Павлодарская область:



- на участке автодороги «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» км. 200-254 (уч. гр.Акмолинской обл. – п.Шидерты);

Актюбинская область:



- на участке автодороги «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км. 89-235 (уч. с.Т.Жургенова– гр. Костанайской области).

Ориентировочное время открытия дорог – 24 января 2026 года в 10:00.



В 20:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих республиканских автодорогах:

Алматинская область:



– на участке автодороги «Алматы- Шелек- Хоргос» км. 136- 254 (Байсейт мост– граница области Жетысу)

Область Жетысу:



– на участке автодороги «Алматы- Шелек- Хоргос» км. 254-261 (гр. Алматинской обл. - с. Коктал)



Ориентировочное время открытия дороги – 24 января 2026 года в 08:00 часов.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в Колл-центр 1403 в любое время суток.