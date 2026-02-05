Какие дороги закрыты и открыты к этому часу в Казахстане

Мангистауская область:

— 5 февраля в 00:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Бейнеу — Акжигит — граница Республики Узбекистан» км 0-85;

— 4 февраля в 17:15 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай-Утес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 338-638 (уч. с. Бейнеу — с. Шетпе).

Ориентировочное время открытия дорог — 5 февраля 2026 года в 12:00.

— 4 февраля в 19:45 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспортов:

Актюбинская область:

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 776-1240 (уч. АЗС «ЭКО ойл» — гр. Кызылординской области).



Кызылординская область:



— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-1362 (уч. гр. Актюбинской обл. — г. Арал);

Ориентировочное время открытия движения — 5 февраля 2026 года в 09:00.

Костанайская область:

— 4 февраля с 22:30 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8-108 (уч. г. Тобол — п.Аулиеколь.).