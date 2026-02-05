РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:37, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Какие дороги закрыты и открыты к этому часу в Казахстане

    О ситуации на дорогах Казахстана к этому часу сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    авто транспорт зима снег
    Фото: Pexels

    Мангистауская область:

    — 5 февраля в 00:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Бейнеу — Акжигит — граница Республики Узбекистан» км 0-85;

    — 4 февраля в 17:15 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай-Утес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 338-638 (уч. с. Бейнеу — с. Шетпе).

    Ориентировочное время открытия дорог — 5 февраля 2026 года в 12:00.

    — 4 февраля в 19:45 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспортов:

    Актюбинская область:

    — на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 776-1240 (уч. АЗС «ЭКО ойл» — гр. Кызылординской области).

    Кызылординская область: 

    — на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-1362 (уч. гр. Актюбинской обл. — г. Арал);

    Ориентировочное время открытия движения — 5 февраля 2026 года в 09:00.

    Костанайская область:

    — 4 февраля с 22:30 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8-108 (уч. г. Тобол — п.Аулиеколь.).

    Теги:
    КазАвтоЖол Трассы Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают