Какие дороги ремонтируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в этом году акимат планирует отремонтировать 230 улиц протяженностью более 200 км, на эти цели из бюджета выделили 20 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».



План среднего ремонта улично-дорожной сети города на этот год был сформирован в четвертом квартале 2022 года по заявкам районных акиматов и обращениям жителей. В мегаполисе на сегодня проводятся ремонтные работы на следующих улицах:

- на участке улицы Шаляпина от улицы Берегового до улицы Ашимова протяженностью 4 км. От улицы Ашимова до улицы Яссауи ремонт завершен и полностью открыто передвижение. С 23:00 часов 30 августа до 06:00 часов 31 августа частично было перекрыто движение по южной стороне улицы Шаляпина от улицы Саина до улицы Момышулы.

- также начался средний ремонт улицы Байзакова. На сегодня завершен ремонт и открыто движение на участке от улицы Сатпаева до бульвара Бухар Жырау. С 23:00 часов 31 августа до 06:00 часов 1 сентября по улице Байзакова от бульвара Бухар Жырау до улицы Тимирязева будет проводиться средний ремонт дорожного покрытия с полным перекрытием движения. Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Ауэзова, Сатпаева, Бухар Жырау, Байтурсынова и Тимирязева.

- в Алматы продолжается средний ремонт улицы Тлендиева от улицы Сатпаева до улицы Толе би протяженностью 1,7 км. На сегодняшний день завершены работы и открыто движение на участке от улицы Сатпаева до проспекта Абая. С 23:00 часов 29 августа до 06:00 часов 30 августа было полностью перекрыто движение по улице Тлендиева от проспекта Абая до улицы Толе би. Объезд закрытого участка был осуществлен через улицы Отеген батыра, Абая, Брусиловского, Толе би.

- в городе ведется средний ремонт улицы Байзакова. С 23:00 часов 29 августа до 06:00 часов 30 августа по улице Байзакова от улицы Тимирязева до улицы Сатпаева проводился средний ремонт дорожного покрытия с полным перекрытием движения. Объезд закрытого участка был осуществлен через улицы Ауэзова, Сатпаева, Байтурсынова и Тимирязева.

- с 15 августа по 15 ноября транспортные ограничения были введены в Турксибском районе по улице Папанина – от угла улицы Белякова до улицы Руставели (улица Папанина, 53а).

- продолжается ремонт моста по проспекту Аль-Фараби через реку Есентай. Ранее движение по этому участку обещали полностью открыть 1 сентября. А работы по строительству пешеходных мостов должны завершиться до середины октября.

- согласно приложении 2ГИС в городе также перерыто движение по проспекту Гагарина от улицы Ходжанова до улицы Ескараева; улица Родостовца от улицы Шевченко до проспекта Абая; частично перерыта улица Монгольская от улицы Макатаева до проспекта Райымбека; улица Казыбек би от улицы Кунаева до ул Калдаякова.

Стоит отметить, что 215 улиц из 230 запланированных в этом году, являются улицами районного значения. Особое внимание было уделено микрорайонам на окраинах - Алгабас, Теректи, Томирис, Карасу, Акбулак, Зердели, Шапагат, Шугыла, Таусамалы, Калкаман, Рахат, Жас Канат. Согласно утвержденного графика, работы должны завершиться до конца октября этого года.

Ранее в городе был завершен ремонт на проспектах Абая.