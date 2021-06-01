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    10:17, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Какие дороги планируют построить в Туркестанской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился планами по строительству автодорог в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будут построены автодороги области: Юго-западный обход Шымкента, обход города Сарыагаш, Восточный обход Туркестана, а также скоростная железнодорожная магистраль Туркестан-Шымкент-Ташкент», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства в рамках презентации Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы.

    В целом, по его словам, в рамках Комплексного плана предлагается охватить ремонтом и реконструкцией 2,3 тыс. км дорог республиканского и местного значения, что позволит к 2025 году довести долю дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 99,5%.

    Ранее глава Миннацэкономики представил проект Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы.

    Кроме того, министр рассказал о планах по строительству заводов в регионе. «В сфере промышленности запланировано 26 мероприятий, в том числе строительство нефтеперерабатывающего завода, химического комплекса и завода по производству бытовой техники, а также предусматривается увеличение территории СЭЗ «ТURKISTAN» на 973 гектаров», - сказал Асет Иргалиев.



    Теги:
    Туркестанская область Инфраструктурные проекты
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