Какие дороги планируют построить в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился планами по строительству автодорог в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут построены автодороги области: Юго-западный обход Шымкента, обход города Сарыагаш, Восточный обход Туркестана, а также скоростная железнодорожная магистраль Туркестан-Шымкент-Ташкент», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства в рамках презентации Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы.

В целом, по его словам, в рамках Комплексного плана предлагается охватить ремонтом и реконструкцией 2,3 тыс. км дорог республиканского и местного значения, что позволит к 2025 году довести долю дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 99,5%.

Ранее глава Миннацэкономики представил проект Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы.

Кроме того, министр рассказал о планах по строительству заводов в регионе. «В сфере промышленности запланировано 26 мероприятий, в том числе строительство нефтеперерабатывающего завода, химического комплекса и завода по производству бытовой техники, а также предусматривается увеличение территории СЭЗ «ТURKISTAN» на 973 гектаров», - сказал Асет Иргалиев.



