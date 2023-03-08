Какие дороги остаются закрытыми из-за непогоды в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два участка трассы «Екатеринбург-Алматы» остаются закрытыми из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацоператора республиканских дорог «КазАвтоЖол».

«Все автодороги республиканского значения открыты, за исключением двух участков трассы «Екатеринбург-Алматы» от границы СКО до поселка Жаксы и от села Чистополье до границы Акмолинской области», - говорится в сообщении.

