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    14:19, 08 Март 2023 | GMT +6

    Какие дороги остаются закрытыми из-за непогоды в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два участка трассы «Екатеринбург-Алматы» остаются закрытыми из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацоператора республиканских дорог «КазАвтоЖол».

    «Все автодороги республиканского значения открыты, за исключением двух участков трассы «Екатеринбург-Алматы» от границы СКО до поселка Жаксы и от села Чистополье до границы Акмолинской области», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Алматы Акмолинская область Северо-Казахстанская область Дороги Транспорт для mail.ru
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