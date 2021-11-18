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Какие дороги будут построены в текущем году в Казахстане

18 Ноября 2021 11:53
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Какие дороги будут построены в текущем году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовала международная выставка «Казавтодор-Kaztraffic-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Казахстане на инфраструктурные проекты выделяется большое количество средств. В этом году по республике строится более 10 км автодорог. Это дороги по направлениям: «Нур-Султан- Караганда-Алматы», «Талдыкорган-Усть-Каменогорск», «Актобе-Актау-Астрахань», «Калбатау-Майкапшагай-Ушарала-Достык». Нам необходимо повышать качество автомобильных дорог внедрять современные цифровые технологии», - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев на открытии выставки.

Кроме того, в рамках мероприятия состоятся конференции по вопросам повышения качества строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Экспозиция выставки представлена компаниями, осуществляющими производство и внедрение современных технологий строительства, ремонт, содержание дорожных и аэродромных покрытий. А также осуществляющих поставку широкой гаммы техники, геосинтетических материалов, приборов контроля качества, барьерных ограждений, бетонных заводов, асфальтобетонных заводов, автобетоносмесителей, эмульсионных установок, установок по модификации битума, материалов и техники для горизонтальной разметки.


В мероприятии принимают участие предприятия Республики Казахстан, Российской Федерации, Беларуси, Украины, Германии, Франции, США. Отдельно будет представлена экспозиция Турции.

В выставке принимает участие и Национальный центр качества дорожных активов, созданный Правительством Казахстана для обеспечения контроля качества строительства ремонта и эксплуатации автомобильных дорог.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.





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#Экономика   #Дороги   #МИИР РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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