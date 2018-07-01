Какие дома снесут в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Байконурского района города Астаны Ерлан Каналимов опубликовал список домов, которые подлежат сносу в 2018-2022 годах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Перечень Ерлан Каналимов разместил на своей странице в социальной сети Facebook.
Аварийной признана пятиэтажка в жилом массиве Автоматика, дом №6. Ранее жители пятиэтажки жаловались на то, что в доме нет отопления уже 22 года.
Также в этом году планируется снести еще два дома в переулке Севастопольский, 17, и по улице Ойыл, 17.
В ближайшие три года сносу подлежат 11 домов, в том числе по улицам Бейсекбаева, Жиенкулова, Ойыл, Янушкевича, Кеменгерулы, Сейфуллина.
Напомним, новый район в Астане появился в этом году. Его общая площадь составила 18,1 тысяч га, а население - 211,1 тысяч человек.
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