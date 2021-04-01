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    13:32, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие дома подлежат сносу в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В управлении строительства и жилищной политики Нур-Султана поделились планами по сносу ветхого и аварийного жилья в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства РК от 31 декабря 2019 года №1054, в столице реализуется проект сноса аварийного жилья. Сносу подлежат жилые дома, где уровень износа основных строительных конструкций и инженерных систем превышает 61%. Год их постройки варьируется от 1940 до 1980 года», - говорится в ответе управления на запрос редакции.

    Представители акимата также рассказали о дальнейшей судьбе земельного участка, на котором находится подлежащий сносу дом.

    «По требованиям действующего законодательства снос аварийного жилья и выселение из него граждан производится в порядке реквизиции жилого дома и земельного участка, на котором расположен дом», - заключили в управлении.


    Теги:
    Другие государственные органы Астана Акимат Жилье Строительство Общество ЖКХ Благоустройство Нурлы жер
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