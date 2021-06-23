Какие должности занимают вошедшие в Президентский молодежный кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президентский молодежный кадровый резерв, который был создан по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева, по сути является одной из важнейших реформ системы госслужбы. О том, чего удалось добиться талантливой молодежи, прошедшей жесточайший отбор, расскажет в своем материале корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Агентстве по делам государственной службы, в настоящее время трудоустроены 181 из 300 резервистов. В центральные госорганы назначены 92 резервистов, в местные – 40, в нацкомпании – 30, иные и частные организации – 19.

При этом политические должности занимают 17 резервистов, должность корпуса «А» – 5, депутаты Мажилиса Парламента – 2, депутат областного Маслихата – 1 резервист.

Такие, вот, статистические данные. Между тем, выходцы из ПМКР также назначаются и на должности внештатных советников первых руководителей.

В настоящее время на должности внештатных советников первых руководителей назначены 3 резервиста в Министерстве информации и общественного развития и 1 резервист в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В целом, на политические должности – 17

1. Бейспеков А. О. – зам. заведующего отделом Военной безопасности и обороны Администрации Президента;

2. Сапанов Д. Б. – государственный инспектор Администрации Президента;

3. Омарбеков Б. Б. – государственный инспектор Администрации Президента;

4. Жаксимбетов Н. И. - зам. заведующего отделом государственного управления Администрации Президента;

5. Споткай М. А. – заместитель руководителя аппарата Сената;

6. Утенов А. Х. – заместитель Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам;

7. Оралов А. Р. – вице-министр Министерства информации и общественного развития;

8. Куантыров А. С. – вице-министр Министерства национальной экономики;

9. Хамбаров Р. Г. – первый заместитель акима Актюбинской области;

10. Кенжеханұлы Е. – заместитель акима Актюбинской области;

11. Нуралиев А. А. – заместитель акима Западно-Казахстанской области;

12. Шаяхметов С. Б. – заместитель акима Павлодарской области;

13. Саттыбаев А. Б. – заместитель акима города Шымкент;

14. Калдыбеков А. Б. – аким Алатауского района города Алматы;

15. Акжаров Б. К. – аким Турксибского района города Алматы;

16. Кәрібек Д. Ж. – заместитель акима Жамбылской области;

17. Абылханов Е. Д. – заместитель акима Атырауской области (уволен).

- на должности корпуса «А» – 5

1. Мухамадиев Е. А. – Руководитель аппарата Министерства культуры и спорта;

2. Рыспеков Д. А. – Председатель Комитета Министерства культуры и спорта;

3. Раимкулов К. М. – Руководитель аппарата акима Актюбинской области;

4. Бейсенбекұлы А. – Руководитель аппарата Министерства Финансов;

5. Медетов Р. М. – Руководитель аппарата акима Жамбылской области.

Зачастую, ввиду чрезмерной загруженности, госорганам не хватает свежих идей и рационального подхода к решению многих задач. Здесь также пригодились знания и нестандартное мышление молодежи из ПМКР.

В частности, в составы консультативно-совещательных органов при госорганах включены 35 резервистов, в том числе:

- 18 резервистов являются членами совета директоров (МОН);

- 4 резервистов являются членами рабочих групп (МИОР);

- 2 резервиста являются членами Национальный совет общественного доверия при Президенте;

- 9 резервистов являются членами общественного совета (АДГС, МФ, МНЭ, МЭ, Акиматы Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областей);

- один резервист являются членом Ассамблеи народа Казахстана (акимат Восточно-Казахстанской области);

- один резервист является членом совета координационного (антикризисного) штаба (акимат Костанайской области).

Один из резервистов, занимающий в настоящий момент должность руководителя территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Туркестанской области, Бекжан Алимкулов, поделился своим мнением об эффективности такого инструмента, как Президентский молодежный кадровый резерв.

«Я считаю, это очень полезный социальный лифт для активной молодежи, которая хочет участвовать в судьбе страны. Лично для меня Президентский молодежный кадровый резерв стал определенной точкой, своего рода переломным моментом. Потому что я работал в бизнесе, жил в столице, общался с «продвинутой» молодежью и находился, что называется, в «зоне комфорта», – поделился впечатлениями резервист.

«После того, как я был отобран в ПМКР, мне предложили поехать в Туркестанскую область и возглавить территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. То есть, быть в бизнесе и сразу получить руководящее назначение в регионе – это было для меня очень хорошим социальным лифтом», - добавил он.

Как видим, задумка Главы государства стала действительно жизнеспособным и эффективным инструментом по реформе такой важной сферы, как государственная служба.