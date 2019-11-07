Какие документы подписали Казахстан и Россия на XVI Форуме межрегионального сотрудничества

ОМСК. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В работе Форума, посвященного актуальным вопросам развития приграничного сотрудничества, приняли участие руководители регионов и областей, представители отраслевых государственных органов и деловых кругов двух стран.

Выступая перед участниками мероприятия, Президент Казахстана подчеркнул, что Форум стал доброй традицией и полноценным механизмом взаимодействия между государствами. Об этом свидетельствуют итоги сотрудничества за прошедшие годы.

«Значительно расширилось торгово-инвестиционное взаимодействие. С 2003 по 2018 годы объем взаимной торговли увеличился в 3,5 раза. В 2018 году товарооборот превысил 6,5 трлн. тенге или почти 19 млрд. долл. США», - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев позитивно оценил растущий уровень двустороннего взаимодействия в области энергетики, нефтегазовой сфере.

«С момента основания Каспийским Трубопроводным Консорциумом через нефтепровод «Тенгиз-Новороссийск» на мировой рынок поставлено более 500 млн. тонн нефти. Это значительные показатели. Консорциум также эффективен с точки зрения синергии, получаемой от объединения усилий наших стран и привлечения качественных иностранных инвесторов. Нашими предприятиями ведутся совместные работы на казахстанских месторождениях «Тенгиз», «Королевское» и «Карачаганак», а также на трансграничных месторождениях – «Хвалынское», «Центральное» и «Курмангазы», - сообщил Президент.

Глава государства остановился на результатах взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. По его словам, активное использование регионами возможностей ЕАЭС способствовало росту торговли, расширению номенклатуры поставляемых товаров и увеличению инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев считает, что казахстанско-российское сотрудничество может стать ключевым инструментом в обеспечении устойчивого роста экономики и повышения благосостояния населения.

«В наших странах существует большое количество специальных институтов развития, созданных для привлечения инвестиций и содействия экспорту. Эти институты могли бы подготовить и реализовать совместную программу по изучению рынков приграничных регионов с целью информирования бизнеса о перспективных рынках для взаимных поставок товаров, инвестиционных возможностей», - отметил Президент Казахстана.

Глава государства предложил разработать и принять Программу приграничного сотрудничества, которая даст возможность укрепить инфраструктурный потенциал приграничных регионов.

«Необходимо расширять и развивать инфраструктурный потенциал приграничных регионов. Действующая инфраструктура уже не соответствует современным требованиям. Поэтому предстоит большая работа. Необходима модернизация пограничных переходов с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках мегапроектов «Один пояс – Один путь» и «Север – Юг». Сегодня имеется потребность в расширении и открытии целого ряда дополнительных пунктов пропуска», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении было указано на важную роль Программы совместных действий в области производственной кооперации двух стран. Президент призвал отраслевые министерства, регионы, институты развития и поддержки экспорта активно взаимодействовать при совместном выходе на рынки третьих стран. Он также считает полезным тесное сотрудничество контролирующих органов двух стран.

«Не секрет, что сельское хозяйство – один из наиболее чувствительных секторов любой экономики. Особое внимание контролирующих органов к этой сфере понятно и оправдано. Но оно не должно быть избыточным. Поэтому для предотвращения административных барьеров, обеспечения оперативности в решении возникающих вопросов необходим полноценный, повседневный контакт между соответствующими министерствами и ведомствами», - подчеркнул Глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил разработать Программу сотрудничества в области спорта, а также поддержал инициативу открыть в столице Казахстана физико-математическую школу на базе Университета им. Баумана. По его мнению, одновременно в одном из приграничных регионов России можно открыть филиал «Назарбаев Интеллектуальной школы».

В завершение выступления Касым-Жомарт Токаев, учитывая приоритетность решения экологических проблем, предложил следующий межрегиональный форум посвятить теме «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста» и провести его в городе Кокшетау в 2020 году.

По итогам Форума были подписаны следующие документы:

- Концепция Программы приграничного сотрудничества «Казахстан – Россия»;

- Программа сотрудничества между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Российской Федерации на 2020-2022 годы;

- Программа совместных действий между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Федеральным агентством по делам молодежи Российской Федерации (Росмолодежь) в области молодежной политики;

- Соглашение между Акиматом Костанайской области и Правительством Челябинской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве;

- Соглашение между Акиматом Павлодарской области и Правительством Курганской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах;

- План мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Соглашения между Акиматом Павлодарской области Республики Казахстан и администрацией Новосибирской области Российской Федерации о торгово-экономическом, социальном, научно-техническом и культурном сотрудничестве;

- Соглашение о сотрудничестве между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства».