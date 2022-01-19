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Какие документы нужны предпринимателям для возмещения ущерба

19 Января 2022 18:18
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Какие документы нужны предпринимателям для возмещения ущерба

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие документы необходимо предоставить предпринимателям Алматы для получения возмещения имущественного ущерба, рассказал заместитель акима города Ильяс Усеров. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спикер в ходе брифинга региональной службы коммуникаций, отметил, что для начала представители пострадавшего бизнеса должны отправить обращение на электронную форму InfoKazakhstan.kz. При этом есть возможность это сделать лицам, действующим на основании доверенности.

По словам И. Усерова, заявителю необходимо предоставить следующий пакет документов:

- для ИП – копию документа, удостоверяющего личность ИП, талон ИП;

- для юридических лиц – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;

- документы, подтверждающие права собственности или иное вещное право на имущество, идентификационные документы;

- для недвижимого имущества – смета расходов на восстановление поврежденного имущества;

- для поврежденного или уничтоженного движимого имущества и (или) товарно-материальных ценностей – отчет об оценке;

- для утраченных (похищенных) товарно-материальных ценностей и оборудования – согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных о суммах оборота за последний год;

- иные документы (фото- и видеоматериалы).

Заместитель акима подчеркнул, что предоставленный предпринимателем пакет документов рассматривается региональной комиссией и/или комиссией Фонда в течение пяти календарных дней.

Ранее он ответил, будет ли возмещаться ущерб владельцам пострадавших в ходе беспорядков автомобилей.


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#Бизнес   #Алматы   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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