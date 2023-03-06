Какие документы нужны для получения лицензии на производство и продажу алкоголя в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для получения лицензии в сфере производства и оборота алкогольной продукции и производства табачных изделий нужно предоставлять все документы. Об этом сообщил руководитель управления администрирования акцизов департамента администрирования Комитета госдоходов Министерства финансов РК Ерлан Далбин на брифинге СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В основном проблемы при получении лицензии (в сфере производства и оборота алкогольной продукции и производства табачных изделий – прим. ред.) возникают, когда налогоплательщики не всегда вкладывают электронные документы по полному списку. Это служит основанием для отказа. Например, первый перечень, это на производство этилового спирта. Все в электронном виде. Во-первых, электронная форма заявления, копия платежной ведомости об уплате лицензионного сбора, копия паспорта производства, копия расчета производительной мощности. Затем копия бухгалтерских документов о том, что оборудование принято на баланс предприятия, и форма по квалификационным требованиям. Тоже в электронной форме», – сказал Ерлан Далбин.

Спикер подчеркнул, что при производстве этилового спирта обязательным условием является то, что оно допускается только в стационарных производственных помещениях и на оборудовании, принадлежащем производителю на праве собственности. Аренда не предусмотрена.

Ерлан Далбин также сообщил, что примерно такой же список документов необходим для получения лицензии на производство алкогольной продукции. Различие в том, что в данном случае необходимо заключение санэпидстанции.

По словам спикера, при оптовой и розничной реализации алкогольной продукции список необходимых документов несколько меньше. При этом ставка оплаты установлена на снижение в зависимости от территориальности: в столице и городах республиканского, областного значения - 100 МРП, в других городах - 60 МРП, в селах - 20 МРП. Уплата производится равными долями, четыре раза в год, по 25-числам – в марте, июне, сентябре, декабре.

Ранее Ерлан Далбин сообщил, что процедура выдачи лицензий в сфере производства и оборота алкогольной продукции и производства табачных изделий полностью автоматизирована, осуществляется посредством веб-портала, через e-gov.kz. Также упразднены некоторые излишние требования к бизнесу. Поэтому, получение лицензии стало простой и доступной процедурой.