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    16:22, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие документы были приняты по итогам встречи министров иностранных дел СВМДА

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам шестой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии принят ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам мероприятия принят ряд документов:

    - Заявление Председательства СВМДА. В документе отмечается важность укрепления сотрудничества стран СВМДА для обеспечения безопасности и мира в Азии, противодействия новым вызовам и угрозам, в том числе в сфере эпидемиологической безопасности, защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата, устойчивого экономического развития, продвижения цифровой экономики, взаимосвязанности в сфере транспорта и логистики, культурного диалога и тд. Особое внимание уделено ситуации в Афганистане. Приветствуется преобразование Форума аналитических центров СВМДА в постоянно действующую площадку;

    - Обновленный Каталог мер доверия СВМДА. В адаптированный к современным реалиям Каталог вошли такие новые приоритетные сферы сотрудничества, как эпидемиологическая безопасность, общественное здравоохранение и фармацевтика, информационные и коммуникационные технологии, борьба с терроризмом;

    - Положение о Совете мудрецов СВМДА. Совет мудрецов призван стать консультативно-совещательным органом СВМДА по широкому кругу вопросов взаимодействия и развития СВМДА, включая вопросы укрепления мира и безопасности, реализации мер доверия, дальнейшие направления и приоритеты работы в рамках СВМДА;

    - Поправки к Правилам процедуры СВМДА в отношении статуса наблюдателей.

    Отметим, что сегодня в столице Казахстана состоялась шестая встреча министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Кроме того, участники встречи приняли участие в торжественной инаугурации нового офиса Секретариата СВМДА в городе Нур-Султан.

    Теги:
    Международная деятельность РК СВМДА Международная деятельность Главная Политика Внешняя политика Казахстана
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