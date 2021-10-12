Какие документы были приняты по итогам встречи министров иностранных дел СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам шестой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии принят ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам мероприятия принят ряд документов:

- Заявление Председательства СВМДА. В документе отмечается важность укрепления сотрудничества стран СВМДА для обеспечения безопасности и мира в Азии, противодействия новым вызовам и угрозам, в том числе в сфере эпидемиологической безопасности, защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата, устойчивого экономического развития, продвижения цифровой экономики, взаимосвязанности в сфере транспорта и логистики, культурного диалога и тд. Особое внимание уделено ситуации в Афганистане. Приветствуется преобразование Форума аналитических центров СВМДА в постоянно действующую площадку;

- Обновленный Каталог мер доверия СВМДА. В адаптированный к современным реалиям Каталог вошли такие новые приоритетные сферы сотрудничества, как эпидемиологическая безопасность, общественное здравоохранение и фармацевтика, информационные и коммуникационные технологии, борьба с терроризмом;

- Положение о Совете мудрецов СВМДА. Совет мудрецов призван стать консультативно-совещательным органом СВМДА по широкому кругу вопросов взаимодействия и развития СВМДА, включая вопросы укрепления мира и безопасности, реализации мер доверия, дальнейшие направления и приоритеты работы в рамках СВМДА;

- Поправки к Правилам процедуры СВМДА в отношении статуса наблюдателей.

Отметим, что сегодня в столице Казахстана состоялась шестая встреча министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Кроме того, участники встречи приняли участие в торжественной инаугурации нового офиса Секретариата СВМДА в городе Нур-Султан.