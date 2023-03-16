Какие документы были подписаны по итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств
16 Марта 2023, 19:19
Фото: t.me/aqorda_resmi
АНКАРА. КАЗИНФОРМ - По итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств подписаны три документа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
По итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств подписаны следующие документы: 1. Анкаринская декларация внеочередного саммита Организации тюркских государств;2. Решение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств;3. Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.
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