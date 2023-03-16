Какие документы были подписаны по итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - По итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств подписаны три документа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств подписаны следующие документы: 1. Анкаринская декларация внеочередного саммита Организации тюркских государств;

2. Решение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств;3. Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.





