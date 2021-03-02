Какие документы были подписаны по итогам переговоров Глав государств Казахстана и Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров провели переговоры в расширенном составе. По итогам переговоров был подписан ряд документов, передает МИА «Казинформ».

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

· Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Кыргызской Республики;

· Соглашение между Правительством РК и Правительством КР об оказании безвозмездной военно-технической помощи;

· Соглашение между Министерством культуры и спорта РК и Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР о развитии национальных видов спорта и народных игр;

· Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Кыргызской Республики на 2021-2022 годы;

· Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным комитетов информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

· План совместных мероприятий Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики на 2021– 2022 годы;

· Протокол Министра энергетики, Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики по товарообмену электроэнергией;

· План мероприятий сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Кыргызской Республики на 2021 год.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком составе. Главы двух государств сделали Совместное заявление.