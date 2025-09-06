Какие документы нужны для получения налоговых вычетов в Казахстане
О необходимых документах для подтверждения права на налоговые вычеты рассказала заместитель руководителя управления налоговой методологии Комитета государственных доходов Айгуль Аббасова, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, перечень подтверждающих бумаг зависит от вида налогового вычета.
— Допустим, по налоговому вычету на обучение должен быть договор на обучение и документ, подтверждающий оплату обучения. Также хотелось бы отметить, что налоговый вычет на обучение применяется физлицом, но и может применяться в пользу своего ребенка, который не достиг 21-летнего возраста, — сказала она в ходе эфира в соцсетях.
В качестве уточнения представитель КГД добавила, что такая льгота распространяется не на все виды образовательных услуг.
— Этот налоговый вычет на обучение применяется по расходам на дошкольное образование, профессиональное техническое образование и высшее образование. Получается, что средние школы не входят в этот перечень. То есть, если ребенок обучается в частной школе, то налоговые вычеты он не имеет права применить, — пояснила Аббасова.
Говоря о медицинских расходах, она отметила, какие документы будут приниматься.
— Если взять вычет налоговый на медицину, здесь подтверждающими документами будет договор на оказание медуслуг, выписка, содержащая историю болезни, с указанием необходимых медуслуг. Если этот вычет включает уплату страховых премий по договорам добровольного страхования на случай болезни, то это должен быть договор и документ, подтверждающий уплату этой страховой премии, — сказала спикер.
Особое внимание представитель КГД обратила на налоговые вычеты для многодетных семей.
— По налоговому вычету для многодетной семьи необходимо наличие свидетельств о рождении детей, которые не достигли на 1 января 2025 года 18 лет, — добавила она.
При этом, по ее словам, здесь есть важный нюанс. Этот вычет применяется только для семьи, то есть, муж и жена должны состоять в браке и воспитывать четверых и более детей. Когда один из родителей подает заявление на применение этого вычета, второй должен подписать документ и подтвердить, будет ли он сам использовать эту льготу, чтобы определить — вычет применяется обоими или только одним из супругов.
