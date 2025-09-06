Какие документы нужны для получения налоговых вычетов в Казахстане

По ее словам, перечень подтверждающих бумаг зависит от вида налогового вычета.

— Допустим, по налоговому вычету на обучение должен быть договор на обучение и документ, подтверждающий оплату обучения. Также хотелось бы отметить, что налоговый вычет на обучение применяется физлицом, но и может применяться в пользу своего ребенка, который не достиг 21-летнего возраста, — сказала она в ходе эфира в соцсетях.

В качестве уточнения представитель КГД добавила, что такая льгота распространяется не на все виды образовательных услуг.

— Этот налоговый вычет на обучение применяется по расходам на дошкольное образование, профессиональное техническое образование и высшее образование. Получается, что средние школы не входят в этот перечень. То есть, если ребенок обучается в частной школе, то налоговые вычеты он не имеет права применить, — пояснила Аббасова.

Говоря о медицинских расходах, она отметила, какие документы будут приниматься.

— Если взять вычет налоговый на медицину, здесь подтверждающими документами будет договор на оказание медуслуг, выписка, содержащая историю болезни, с указанием необходимых медуслуг. Если этот вычет включает уплату страховых премий по договорам добровольного страхования на случай болезни, то это должен быть договор и документ, подтверждающий уплату этой страховой премии, — сказала спикер.

Особое внимание представитель КГД обратила на налоговые вычеты для многодетных семей.

— По налоговому вычету для многодетной семьи необходимо наличие свидетельств о рождении детей, которые не достигли на 1 января 2025 года 18 лет, — добавила она.

При этом, по ее словам, здесь есть важный нюанс. Этот вычет применяется только для семьи, то есть, муж и жена должны состоять в браке и воспитывать четверых и более детей. Когда один из родителей подает заявление на применение этого вычета, второй должен подписать документ и подтвердить, будет ли он сам использовать эту льготу, чтобы определить — вычет применяется обоими или только одним из супругов.

