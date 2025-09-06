РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:29, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Какие документы нужны для получения налоговых вычетов в Казахстане

    О необходимых документах для подтверждения права на налоговые вычеты рассказала заместитель руководителя управления налоговой методологии Комитета государственных доходов Айгуль Аббасова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    налог
    Фото: Kazinform

    По ее словам, перечень подтверждающих бумаг зависит от вида налогового вычета.

    — Допустим, по налоговому вычету на обучение должен быть договор на обучение и документ, подтверждающий оплату обучения. Также хотелось бы отметить, что налоговый вычет на обучение применяется физлицом, но и может применяться в пользу своего ребенка, который не достиг 21-летнего возраста, — сказала она в ходе эфира в соцсетях.

    В качестве уточнения представитель КГД добавила, что такая льгота распространяется не на все виды образовательных услуг.

    — Этот налоговый вычет на обучение применяется по расходам на дошкольное образование, профессиональное техническое образование и высшее образование. Получается, что средние школы не входят в этот перечень. То есть, если ребенок обучается в частной школе, то налоговые вычеты он не имеет права применить, — пояснила Аббасова.

    Говоря о медицинских расходах, она отметила, какие документы будут приниматься.

    — Если взять вычет налоговый на медицину, здесь подтверждающими документами будет договор на оказание медуслуг, выписка, содержащая историю болезни, с указанием необходимых медуслуг. Если этот вычет включает уплату страховых премий по договорам добровольного страхования на случай болезни, то это должен быть договор и документ, подтверждающий уплату этой страховой премии, — сказала спикер.

    Особое внимание представитель КГД обратила на налоговые вычеты для многодетных семей.

    — По налоговому вычету для многодетной семьи необходимо наличие свидетельств о рождении детей, которые не достигли на 1 января 2025 года 18 лет, — добавила она.

    При этом, по ее словам, здесь есть важный нюанс. Этот вычет применяется только для семьи, то есть, муж и жена должны состоять в браке и воспитывать четверых и более детей. Когда один из родителей подает заявление на применение этого вычета, второй должен подписать документ и подтвердить, будет ли он сам использовать эту льготу, чтобы определить — вычет применяется обоими или только одним из супругов.

    Ране в КГД рассказали, какие льготы действуют для старых легковых автомобилей.

    Теги:
    Закон и право Правила КГД Налоги Налоговый кодекс
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают