Какие добрые дела сделали казахстанцы в марте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается реализация общенационального проекта «Марафон добрых дел», запущенного в феврале этого года по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана. В течение марта в 17 регионах страны было проведено более 2000 мероприятий, в которых приняли участие волонтеры, меценаты, активисты, представители бизнеса, школьники, студенты и неравнодушные граждане, передает МИА «Казинформ».

Участники марафона раздавали продуктовые корзины, становились донорами крови, помогали с уборкой снега, а еще – создавали то, что будет приносить добро людям еще много лет. Так, в Балхаше в преддверии праздника Наурыз был открыт новый реабилитационный центр – первое медицинское учреждение в городе, направленное на укрепление и восстановление здоровья взрослых пациентов, возвращение их к полноценной работоспособности после перенесенных заболеваний. Реабилитационный центр рассчитан на 40 коек и оснащен современным медицинским и технологическим оборудованием – механоаппараты, тренажеры, оборудование для физиотерапии, для лечебной физкультуры и массажа. В Управлении здравоохранения Карагандинской области отмечают, что проект был реализован в рамках государственного частного партнерства с ТОО «Балхашский Медицинский центр».

«Ранее пациенты, проживающие в Балхаше, ежегодно направлялись на реабилитационное лечение в областные клиники, где была высокая очередность. Теперь мы можем оказывать медицинскую помощь здесь. Открытие центра – это прекрасная новость не только для жителей этого города, потому что также мы будем принимать пациентов из близлежащих населенных пунктов», - рассказал исполнительный директор реабилитационного центра Бекзат Толеубеков.

Другое доброе дело было сделано в Кокшетау, где 1 марта состоялось открытие пансионата «Доброе сердце Lider.kz» для одиноких пенсионеров. Проект предусмотрен и для женщин, которые подвергаются домашнему насилию. По словам руководителя пансионата Ирины Катуховой за прошедший месяц в пансионат обратилось 10 пенсионеров, еще четверо заедут на следующей неделе.

«Частный спонсор – ТОО «Тиолайн» оплачивает аренду, часть продуктов, заработную плату четырем сотрудникам – трем медицинским работникам и санитарке. Все остальные работают здесь на волонтерских началах. В нашем пансионате шестиразовое питание, есть услуги психолога, также посетители проходят медицинское обследование. Например, у нас лежит бабушка после инсульта и специально для нее мы приобрели функциональную кровать», - рассказала руководитель пансионата Ирина Катухова.

Подхватили эстафету добра в Костанае. В областной библиотеке им. Л.Н. Толстого 2 марта состоялось открытие Клуба любителей настольных игр. Теперь каждый вторник и четверг здесь будут собираться незрячие и слабовидящие читатели для интересного и познавательного досуга. А в преддверии праздника Наурыз в Алматинской области прошла акция «Ел тірегі – Елбасы» от Благотворительного фонда «Халык»: волонтеры раздали 6000 продуктовых корзин 2000 семьям из уязвимых слоев населения. Благотворительные корзины были доставлены Аксуский, Балхашский, Алакольский, Ескельдинский, Саркандский, Каратальский, Коксуский районы и в города Талдыкорган, Текели.

И это лишь малая часть из множества добрых дел, которыми могут гордиться все участники марафона. За прошедший месяц помощь и поддержку получили более десяти тысяч семей, а самыми активными регионами стали Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Карагандинская области.

«Активное участие в марафоне принимают государственные органы, представители бизнеса, меценаты, общественные организации и просто неравнодушные люди, ведь стать участником марафона может любой желающий. Мы приглашаем наших сограждан присоединиться к марафону, делиться своими добрыми делами в социальных сетях, подавая тем самым пример для других», - рассказала председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас.

Напоминаем, Марафон добрых дел - это общенациональный проект, объединяющий людей и организации, чтобы вдохновлять людей творить добро. Проект стремится построить сообщество, в основе которого лежит идея щедрости и доброты, потому что эти качества приводят к действиям, которые позволяют положительно изменить общество и жизнь людей.

По всем организационным вопросам можете связаться с координаторами по телефону +7 7172 22 12 24 либо через аккаунт в Instagram: @qaiyrymdy_ister_marafony.