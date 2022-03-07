Какие цветы выбирают на 8 марта алматинцы - фоторепортаж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Приближается Международный женский день 8 марта - праздник, наполненный весенним теплом, признанием и вниманием к женщине. В этот день мужчины спешат радовать своих дорогих дам, мам, сестер, бабушек и коллег приятными подарками, и особенно цветами. В преддверии 8 марта корреспонденты МИА «Казинформ» узнавали, какие цветы выбирают алматинцы чаще всего.

В Алматы сейчас проходит ярмарка цветов. Цветы здесь представлены в большом ассортименте и разных расцветок. Чаще всего продавцы предлагают покупателям стабилизированные цветы - это свежие растения, в клетках которых заменили воду на консервирующее вещество. Оно не позволяет флоре увядать, листья и бутоны остаются яркими и гибкими.

«Мы занимаемся стабилизированными цветами, они долговечные - стоят от 3 до 5 лет. За ними не сложно ухаживать. Специальных требований нет. Главное держать цветы подальше от солнечных лучей и избегать попадания влаги. Чтобы очистить их от пыли, надо использовать мягкую губку или фен, настроив его на слабый холодный поток воздуха. Здесь у нас каждая роза, каждый бутон раскрывается. Они доставляются к нам из России. Каждый лепесточек переклеивается, это особая флористика, ручная работа. Поэтому цены дорогие - от 10 тысяч тенге и выше», - говорит цветочница по имени Надежда.

Флорист по имени Полина также занимается продажами стабилизированных цветов.

«Стабилизированные цветы сейчас только набирают обороты в нашей стране. Буквально несколько лет назад у нас появилось такое направление во флористике. Спрос довольно таки неплохой. Причем спрос идет на более дорогие цветы. У меня начинается от 3500 тенге и выше, зависит от размера и вида», - отметила она.

При этом она подчеркнула, что ближе к 8 марта пользуется популярностью тюльпаны.

«Мы также продаем тюльпаны. Они все местные, привозят нам из Алматинской области, продаем по 700-800 тенге одну штуку, также есть и голландские, но они немного дороже. Но принципиальной разницы нет. Тюльпаны бывают разных сортов», - ответила она.

Продавец цветов Лейла заявила, что тюльпаны быстро вянут, держатся около 5 дней в темноте.

«В тепле и днем тюльпаны начинают раскрываться, а ночью они закрываются. Можно их также с луковицей посадить, они еще дольше проживут. Их выращивают в теплицах под Алматы и привозят оттуда к нам. У нас есть тюльпаны разных размеров от 40 до 70 см», - сказала Лейла.

Подешевле цветы можно найти в нижней части города. Здесь можно встретить не только разноцветные тюльпаны, но и розы. Тюльпаны продают от 500 тенге и выше, а розы от 900 тенге и выше в зависимости от сортов и размеров.

На выбор любителям цветов также предлагают многолетние растения: подснежники, крокусы, остеоспермумы, герани, фиалки, энотеры и другие. Их можно приобрести в виде луковиц, семян или же уже готовой рассады в цветочных горшках.

Ранее в комитете государственных доходов МФ РК поделились интересными фактами, связанными с ввозом цветов из-за границы. За январь-февраль 2022 года в Казахстан всего ввезено цветов весом в 1 085 тонн, стоимостью 8,5 млн долларов США.

Наибольшей популярностью пользуются розы, хризантемы, гвоздики, лилии и другие свежие срезанные цветы и бутоны (тюльпан, hydrangeas, линолиум, гипсофила, финикс, ирис, гортензия и другие экзотические цветы).

В этом году цветы ввозились из Нидерландов (535 тонн), Бельгии (162 тонны), Германии (115 тонн), Эквадора (94 тонн), Литвы (79 тонн), Колумбии (54 тонн), Узбекистана (69), Кении (15), Словакии (5 тонн), Израиля (4 тонн) и Турции (3 тонны).



