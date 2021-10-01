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Какие цены установлены на сахар и яйца в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
1 Октября 2021, 13:25
Какие цены установлены на сахар и яйца в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алматы Дамир Тазабек рассказал, как контролируются цены на яйца и сахар в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На яйца первой категории и сахар рассыпной, у нас в рамках перечня социально значимых продовольственных товаров, заключены договора с крупными торговыми сетями и прямым производителем. У нас в торговых сетях «Магнум» и «Тоймарт» зафиксированы цены на уровне 250 тенге (кг сахара - прим. автор). Данная цена будет действовать до конца года», - сказал он в ходе брифинга РСК.

Спикер также добавил, что яйца в крупных супермаркетах продаются по 448 тенге за десяток.

«По яйцам, с птицефабрикой из Алматинской области «Алсад» заключен договор. У нас закуплено 50 млн яиц первой категории по отпускной цене 400 тенге от завода, соответственно, торговые сети накладывают на него 10% надбавки, и это выходит 448 тенге за десяток. По этой цене данные продукции сейчас представлены на полках торговой сети «Магнум», 54 сетях. С 1 октября данная продукция будет представлена в торговой сети «Small», и до конца месяца подключится «Тоймарт», - добавил Дамир Тазабек.

Ранее он подчеркнул, что вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле акимата города Алматы.


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