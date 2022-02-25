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Какие ценности в приоритете у казахстанской молодежи

25 Февраля 2022 13:50
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Какие ценности в приоритете у казахстанской молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каковы современные потребности и тенденции в молодежной среде? Об этом рассказала член АНК, заместитель директора ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь» Элина Паули, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Последние пять лет в иерархии ценностей молодежи не наблюдается кардинальных изменений. Мы знаем, что высока значимость семьи и дружбы. Но в последнее время в пятёрку ценностей входит материально обеспеченная жизнь. Ключевым институтом, форсирующим ценности молодёжи, является семья. Думаю, Ассамблея жастары может активно сотрудничать с Советом матерей. На формирование молодёжных ценностей влияет школа, университет, друзья и знакомые. Для Ассамблея жастары открываются дороги, начиная от школ, заканчивая вузами. Эта работа и так велась. Думаю, ее можно вывести на более новый уровень, используя современные методы. На сегодняшний день очень большую роль играют сетевые источники воздействия на молодежь: блогеры, вайнеры, тиктокеры. Этот канал связи формирует мировоззрение молодежи, поэтому Ассамблея жастары ставит своей целью развитие медиа. В этом направлении хотелось бы видеть творческую свободу в каналах связи», - отметила Элина Паули.

По словам спикера, ряды Ассамблеи нужно пополнять блогерами, лидерами общественного мнения, чтобы через блогеров транслировать цели и направления.

«В 2017 году отмечался относительно низкий уровень участия молодежи в государственных программах. В течение пяти лет ситуация кардинально не менялась. То есть, участие в госпрограммах молодых людей не превышало 10 %. Это связано отчасти с низкой информированностью, около половины молодежи ничего не слышали и не знают о государственной поддержке и программах», - сказала Элина Паули.


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#Общество   #Молодежь  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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