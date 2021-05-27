Какие больницы переходят в обычный режим работы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пациентов с коронавирусом больше не будут госпитализировать в некоторые больницы в Алматы, они переходят в обычный режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с уменьшением количества инфекционных госпитализации, управление общественного здоровья переходит к уровню, когда надо частично освобождать наши привлеченные клиники к профилированным на лечение. Мы уже на этой неделе издали приказ о постепенном переходе на обычную работу, это Больница скорой неотложной медицинской помощи, которая в течение 5-6 дней полностью освободится, до последней выписки инфекционного больного. Новой госпитализации там уже не будет, тем самым после санитарной обработки эта больница с 1 июня будет переходить на обычный режим работы и оказывать ургентную и плановую медицинскую помощь», - сказал в ходе брифинга в РСК руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев.

Также будет полностью освобожден родильный дом №1, госпиталь Минобороны, Halyk Arena и ЖД больница.

«Постепенный план перехода на обычный режим клиник нашего города будет зависеть от того, какой будет инфицированность и степень госпитализации. На сегодня мы можем сказать, что идет благоприятная тенденция, и у нас на сегодня занятость инфекционных коек составляет 31,4%. Это достаточный запас, чтобы наши клиники постепенно переходили из «инфекционных» уровней на обычный режим», - пояснил он.

Кроме того, к обычному режиму будет готовиться уже городская клиническая больница №1, а в случае дальнейшего снижения госпитализации и городской кардиоцентр.

«Частично уже имеется ограничение к госпитализации в центральную городскую больницу, чтобы эта больница уже могла постепенно переходить с «инфекционного» уровня на обычный. Эта работа ведется в плановом режиме», - заметил глава УОЗ.