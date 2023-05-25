Какие больницы и поликлиники построят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали о ходе строительства новых больниц и ремонте действующих поликлиник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из главных приоритетов государственной политики является здоровье наших граждан. Об этом свидетельствует Послание Главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». Со стороны руководства акимата для населения столицы делается все, чтобы обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь. Одним из вызовов, который стоит перед столичной системой здравоохранения, является фактор ежегодного активного прироста населения (в среднем на 40-50 тысяч человек) и массовая застройка столицы, что приводит к высокой нагрузке действующих поликлиник, а также перегруженности стационаров, особенно акушерских и детских коек», - говорится в информации управления.

Как сообщили в ведомстве, в мае текущего года планируется провести проектные работы по реконструкции с пристройкой Многопрофильной городской больницы №3 (бывшая ЖД больница). Для улучшения ситуации нами предусмотрен ряд комплексных мер. С учетом дефицита коек и роста населения столицы запланировано строительство и реконструкция 18 объектов на 2023-2026 годы, из них планируется реализация за счет республиканского бюджета 4 объектов: Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов, Перинатальный центр на 250 коек (рядом с МГБ 1), Перинатальный центр на 200 коек на базе Многопрофильной городской больницы 3 при поддержке «Самрұк-Қазына», Амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену в жилом массиве Өндіріс.

За счет местного бюджета 7 объектов: Приемно-диагностический комплекс между акушерским и клиническим блоками ГМБ 2, переход между взрослым и детскими корпусами ГП 8, реконструкция Городской поликлиники 1, Многопрофильный медицинский центр, Многопрофильная городская детская больница 2, Многопрофильная городская детская больница 3 и клинический блок Многопрофильной городской больницы 3.

Также планируется строительство еще 7 объектов в рамках государственного-частного партнерства: Амбулаторно-поликлинический комплекс на 500 посещений в смену в районе «Нұра» в жилом массиве Жағалау-3, Амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену в районе ж/д вокзала Нұрлы жол, Центр ПМСП на 150 посещений в смену в жилом массиве «Пригородный», Амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену в районе «Есиль» в ЖК «Capital park», Центр ПМСП на 150 посещений в смену в жилом массиве Интернациональный, Амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену в жилом массиве Тельмана, Амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену по улице Ш. Бейсековой.

В настоящее время завершается строительство двух объектов (Амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену в районе ж/д вокзала Нұрлы жол и по улице Ш. Бейсековой) по пяти объектам (Амбулаторно-поликлинический комплекс на 500 посещений в жилом массиве Жағалау-3, Центр ПМСП на 150 посещений в смену в жилом массиве «Пригородный», Амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену в ЖК «Capital park», Центр ПМСП на 150 посещений в смену в жилом массиве Интернациональный, Амбулаторно-поликлинический комплекс на 250 посещений в смену в жилом массиве Тельмана) ведется процедура отвода земельных участков.