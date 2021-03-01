Какие благотворительные акции намерена провести АНК в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана и благотворительность – эти понятия неразделимы. Об этом заявил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Закиржан Кузиев, выступая на круглом столе, посвященном 30-летию Независимости РК и учреждению праздника Дня благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ассамблея народа Казахстана и благотворительность – эти понятия неразделимы. Они наполнены высоким гуманитарным смыслом древних заветов Великой степи. Помощь, взаимовыручка, солидарность – вот что делает нас единым народом!», - сказал Закиржан Кузиев.

Спикер отметил, что в 2020 году благотворители Ассамблеи горячо откликнулись на призыв Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и приняли участие в акции «Біз біргеміз»!

«Благотворители и волонтеры собрали помощь на общую сумму 1 млрд 776 млн тенге. Нуждающимся гражданам оказана разнообразная помощь на 1 млрд 339 млн тенге. Для больниц закуплены лекарства и аппараты искусственной вентиляции легких на 151 млн тенге, 335 тонн гуманитарной помощи отправлено пострадавшим от наводнения в Туркестанской области», - уточнил Закиржан Кузиев.

Он также добавил, что в дни Курбан айта благотворительная акция «Мың алғыс» принесла помощь медицинским работникам и их семьям и на общую сумму свыше 77 млн тенге. В рамках акции «Дорога в школу» вручены ноутбуки ученикам 8 700 семей.

«В рамках благотворительного марафона «Караван милосердия: 30 добрых дел» в течение 2021 года во всех регионах страны планируется проведение: благотворительных акций «Жақсылық жаса», «Подари жизнь», «Жақсылық жасауға кешікпе!», «Жүректен шыққан алғыс», «Ардагерлерге құрмет» и другие. Они направлены на поддержку многодетных и малообеспеченных семей, ветеранов и пожилых людей продуктовыми корзинами, одеждой и лекарствами и ряд других мер», - сообщил Закиржан Кузиев.

Было отмечено, что также будут организованы встречи в детских домах «Балаларға мереке сыйла», «Один день в приюте» и «Дети - наше будущее» для оказания внимания воспитанникам и обеспечения их одеждой, книгами, игрушками, подарками; Ассамблея продолжит посадку деревьев, озеленение и благоустройство территории в рамках «Мекенім – жасыл орманым», «Чистый берег» и других акций.