Какие бесплатные секции и кружки есть в Алматы
В Алматы идет запись на участие детей в бесплатных творческих кружках и спортивных секциях в рамках госзаказа. Корреспондент Kazinform разбирался, в какие кружки можно отдать ребенка, чтобы не платить за их посещение из своего кармана.
В Алматы насчитывается большое количество бесплатных кружков и секций для детей, которые предоставляются в рамках государственного заказа. Запись на них осуществляется через портал artsport.edu.kz, подача заявления проходит поэтапно по районам города.
Также бесплатные спортивные секции есть в государственных учреждениях, например, в СДЮШОР № 4, куда набирают детей с десяти лет после сдачи нормативов.
Записаться на бесплатные кружки можно несколькими способами.
На портале artsport.edu.kz родителям необходимо подать электронное заявление на сайте, после чего ребенок встанет в очередь для получения ваучера на зачисление.
В специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва и Дворцы школьников принимают детей на бесплатной основе после прохождения отбора и сдачи нормативов.
Важно знать, что Дворец школьников является одним из основных мест, где можно найти бесплатные творческие и образовательные кружки для детей.
Здесь предлагается огромный выбор вариантов для дополнительного образования юных алматинцев. Список достаточно внушительный.
- Отдел экологии: табигат коргау (с 11 лет), юный натуралист (с 10 лет), исследователь природы (с 11 лет), жасыл ел (с 12 лет)
- Отдел спортивного воспитания: плавание (7-12 лет), художественная гимнастика (с 6 лет), большой теннис (10 лет), айкидо (с 10 лет), таэквондо (с 10 лет), каратэ-до (с 6 лет), дзюдо (с 10 лет), рукопашный бой (с 10 лет), бокс (с 10 лет), баскетбол (с 14 лет), шахматы (с 7 лет), меткий стрелок (с 12 лет), греко-римская борьба (с 10 лет), самбо (с 9 лет).
- Художественный отдел: оркестр казахских народных инструментов «Атамура», Фортепиано (7-16 лет) ансамбль казахского народного танца «Ак когершин» (6-16 лет), ансамбль народов мира «Жибек жолы» (6-18 лет), ансамбль народно-сценического танца «Забавка» (7-28 лет), детский фольклорный ансамбль «Балдаурен» (7-14 лет), домбра (6-18 лет), терме (6-18 лет), декоративное рисование (6-18 лет), клуб старшекласников «Арай» (12-18 лет), декоративно-прикладное искусство (6-16 лет), живопись (6-18 лет), художественный труд (7-16 лет), мягкая игрушка (8-16 лет), художественное вязание и вышивка (7-16 лет), моделирование и конструирование одежды (12-18 лет).
Чтобы узнать о кружках и секциях в других районах, можно посетить портал госуслуг управления образования Алматы bilimalmaty.kz. Здесь можно обнаружить множество бесплатных кружков по самым разными видам творчества и спорта от частных поставщиков.
Так, в разных районах города можно найти бесплатные кружки, например, по декоративно-прикладному искусству, вязанию крючком и спицами, арт-терапии, ораторскому искусству, английскому языку, программированию и многим другим дисциплинам. Записаться можно на этом же портале, понадобятся авторизация и ЭЦП.
Также записаться на кружки можно через портал damubala.kz.