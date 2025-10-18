Какие бесплатные секции и кружки есть в Алматы

В Алматы насчитывается большое количество бесплатных кружков и секций для детей, которые предоставляются в рамках государственного заказа. Запись на них осуществляется через портал artsport.edu.kz, подача заявления проходит поэтапно по районам города.

Также бесплатные спортивные секции есть в государственных учреждениях, например, в СДЮШОР № 4, куда набирают детей с десяти лет после сдачи нормативов.

Записаться на бесплатные кружки можно несколькими способами.

На портале artsport.edu.kz родителям необходимо подать электронное заявление на сайте, после чего ребенок встанет в очередь для получения ваучера на зачисление.

В специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва и Дворцы школьников принимают детей на бесплатной основе после прохождения отбора и сдачи нормативов.

Важно знать, что Дворец школьников является одним из основных мест, где можно найти бесплатные творческие и образовательные кружки для детей.

Здесь предлагается огромный выбор вариантов для дополнительного образования юных алматинцев. Список достаточно внушительный.

табигат коргау (с 11 лет), юный натуралист (с 10 лет), исследователь природы (с 11 лет), жасыл ел (с 12 лет) Отдел спортивного воспитания: плавание (7-12 лет), художественная гимнастика (с 6 лет), большой теннис (10 лет), айкидо (с 10 лет), таэквондо (с 10 лет), каратэ-до (с 6 лет), дзюдо (с 10 лет), рукопашный бой (с 10 лет), бокс (с 10 лет), баскетбол (с 14 лет), шахматы (с 7 лет), меткий стрелок (с 12 лет), греко-римская борьба (с 10 лет), самбо (с 9 лет).

плавание (7-12 лет), художественная гимнастика (с 6 лет), большой теннис (10 лет), айкидо (с 10 лет), таэквондо (с 10 лет), каратэ-до (с 6 лет), дзюдо (с 10 лет), рукопашный бой (с 10 лет), бокс (с 10 лет), баскетбол (с 14 лет), шахматы (с 7 лет), меткий стрелок (с 12 лет), греко-римская борьба (с 10 лет), самбо (с 9 лет). Художественный отдел: оркестр казахских народных инструментов «Атамура», Фортепиано (7-16 лет) ансамбль казахского народного танца «Ак когершин» (6-16 лет), ансамбль народов мира «Жибек жолы» (6-18 лет), ансамбль народно-сценического танца «Забавка» (7-28 лет), детский фольклорный ансамбль «Балдаурен» (7-14 лет), домбра (6-18 лет), терме (6-18 лет), декоративное рисование (6-18 лет), клуб старшекласников «Арай» (12-18 лет), декоративно-прикладное искусство (6-16 лет), живопись (6-18 лет), художественный труд (7-16 лет), мягкая игрушка (8-16 лет), художественное вязание и вышивка (7-16 лет), моделирование и конструирование одежды (12-18 лет).

Чтобы узнать о кружках и секциях в других районах, можно посетить портал госуслуг управления образования Алматы bilimalmaty.kz. Здесь можно обнаружить множество бесплатных кружков по самым разными видам творчества и спорта от частных поставщиков.

Так, в разных районах города можно найти бесплатные кружки, например, по декоративно-прикладному искусству, вязанию крючком и спицами, арт-терапии, ораторскому искусству, английскому языку, программированию и многим другим дисциплинам. Записаться можно на этом же портале, понадобятся авторизация и ЭЦП.

Также записаться на кружки можно через портал damubala.kz.