Какие бесплатные лагеря и проекты запустят для школьников Шымкента этим летом

В Шымкенте утвердили программу летнего отдыха и оздоровления школьников в период каникул. На эти цели из городского бюджета выделили более 755 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Этим летом отдыхом и различными программами занятости планируют охватить 245 753 школьника. Всего в школах Шымкента обучаются более 277 тысяч детей, из которых 262 790 — учащиеся 1–10 классов. Именно они участвуют в летней оздоровительной кампании.

В городском управлении образования уточнили, что 11 495 детей бесплатно отдохнут в загородных лагерях за счет местного бюджета. 9 516 школьников проведут каникулы при поддержке родителей и спонсоров. 102 ребенка отправятся на отдых по путевкам профсоюзных организаций. Самым массовым форматом летнего отдыха традиционно останутся пришкольные площадки. Их будут посещать 224 640 детей.

Для старшеклассников в каникулярный период подготовили отдельные образовательные и профориентационные проекты.

— В летний период совместно с вузами и организациями технического и профессионального образования будут реализованы проекты PROF START для учеников 7–8 классов и EduCampShym для учащихся 9–10 классов. Эти проекты позволят охватить полезным досугом 60 105 школьников, — сообщила заместитель руководителя городского управления образования Гульнар Дарибаева.

На летнее оздоровление детей из социально уязвимых категорий предусмотрено 755 млн 243 тысячи тенге. Приоритет при распределении путевок отдадут детям из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, а также школьникам, оставшимся без попечения родителей.

Из общего числа детей, которые отдохнут за счет бюджета, 1 200 школьников примет государственный лагерь «Аксу», еще 10 тысяч детей направят в частные загородные лагеря. Победителем конкурса госзакупок по организации летнего детского отдыха стало ТОО «IZI Company KZ». Сейчас ведется работа по заключению договоров.

Кроме того, бесплатным летним отдыхом охватят 160 учащихся школ для одаренных детей. Еще 135 воспитанников детских домов проведут в загородных лагерях все три летних месяца.

Ранее в Министерстве просвещения РК сообщили, что этим летом по стране различными форматами отдыха и занятости планируют охватить более 3,7 млн школьников. При этом наибольший дефицит мест в детских лагерях сохраняется в Астане, Алматы и Шымкенте из-за высокой плотности населения и растущего спроса на детский отдых.

С 1 апреля 2026 года в Казахстане ввели обязательное лицензирование всех детских лагерей сроком на пять лет. Новые требования обязывают как государственные, так и частные лагеря обеспечивать круглосуточную охрану, видеонаблюдение, медицинское сопровождение и строгое соблюдение санитарных норм.