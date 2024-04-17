Какие автокомпоненты производят в Казахстане

Директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян рассказал, какие автокомпоненты уже производят в Казахстане. По его словам, часть из них устанавливают на автомобили отечественного производства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам эксперта, в Казахстане локализовано производство автокомпонентов и запасных частей для транспортных средств. По его словам, это воздушные и масляные фильтры, аккумуляторы, выхлопные системы, бамперы, полиуретановые коврики и пластиковые детали, мультимедиа, сидения, диски, шины, головки блока цилиндров, механические редукторы.

Причем автокомпоненты отечественного производства устанавливают в новые транспортные средства на казахстанских заводах.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Также есть немало производителей или компаний, которые рассматривают казахстанский рынок в качестве площадки для развития альтернативных запасных частей или тех компонентов, которые могут использоваться владельцами техники уже в постгарантийный период, – заявил Артур Мискарян на выставке Automechanika Astana.

Ранее А. Мискарян рассказал, что локализация автокомпонентов в Казахстане может сделать более привлекательной стоимость автомобиля отечественного производства. По его словам, ценники на импортные запчасти формируются в иностранной валюте, если их локализовать в Казахстане, то стоимость станет, как минимум, более предсказуемой, так как формируется в национальной валюте.