РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:18, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Какие автокомпоненты производят в Казахстане

    Какие автокомпоненты производят в Казахстане
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян рассказал, какие автокомпоненты уже производят в Казахстане. По его словам, часть из них устанавливают на автомобили отечественного производства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам эксперта, в Казахстане локализовано производство автокомпонентов и запасных частей для транспортных средств. По его словам, это воздушные и масляные фильтры, аккумуляторы, выхлопные системы, бамперы, полиуретановые коврики и пластиковые детали, мультимедиа, сидения, диски, шины, головки блока цилиндров, механические редукторы.

    Причем автокомпоненты отечественного производства устанавливают в новые транспортные средства на казахстанских заводах.

    Какие автокомпоненты производят в Казахстане
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    - Также есть немало производителей или компаний, которые рассматривают казахстанский рынок в качестве площадки для развития альтернативных запасных частей или тех компонентов, которые могут использоваться владельцами техники уже в постгарантийный период, – заявил Артур Мискарян на выставке Automechanika Astana.

    Ранее А. Мискарян рассказал, что локализация автокомпонентов в Казахстане может сделать более привлекательной стоимость автомобиля отечественного производства. По его словам, ценники на импортные запчасти формируются в иностранной валюте, если их локализовать в Казахстане, то стоимость станет, как минимум, более предсказуемой, так как формируется в национальной валюте.

    Теги:
    Автопромышленность Производство Экономика Авто
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!