Какие авиарейсы курсируют из международного аэропорта Туркестана
ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Из международного аэропорта Туркестан в настоящее время выполняются международные и внутренние авиарейсы по 14 направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
Авиарейсы курсируют по следующим направлениям:
1) «Туркестан – Стамбул» 4 раза в неделю (понедельник, пятница, суббота, воскресенье);
2) «Туркестан – Бишкек» 2 раза в неделю (понедельник, четверг);
3) «Туркестан – Ташкент» 2 раза в неделю (понедельник, четверг);
4) «Туркестан – Нур-Султан» ежедневно;
5) «Туркестан – Алматы» 5 раз в неделю (понедельник, среда, четверг, пятница, воскресенье);
6) «Туркестан – Костанай» 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);
7) «Туркестан – Семей» 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);
8) «Туркестан – Атырау» 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);
9) «Туркестан – Караганда» 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье);
10) «Туркестан – Кокшетау» 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье);
11) «Туркестан – Актобе» 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье);
12) «Туркестан – Актау» 3 раза в неделю (среда, суббота, воскресенье);
13) «Туркестан – Павлодар» 3 раза в неделю (среда, суббота, воскресенье);
14) «Туркестан – Орал» 2 раза в неделю (вторник, суббота);
«В направлении «Туркестан-Стамбул» обслуживаются авиакомпании «Fly Arystan» и «Turkish Airlines», а в направлениях «Туркестан-Бишкек», «Туркестан-Ташкент», «Туркестан-Нур-Султан», «Туркестан-Алматы» - авиакомпания «Fly Arystan» и в остальных направлениях-авиакомпания «SCAT». Также на днях запланирован рейс авиакомпании «Qazaq Air» по маршруту «Туркестан-Талдыкорган», - сообщает РСК.
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