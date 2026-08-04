Как Дастан Сатпаев может обойти конкурентов за место в основном составе «Челси»

17-летний казахстанский футболист Дастан Сатпаев уже привлек к себе внимание на первых в новом сезоне официальных товарищеских матчах в составе «Челси». Корреспондент агентства Kazinform выяснил, кто является основным конкурентом юного таланта в английской команде и насколько велики его шансы на скорый дебют в Английский Премьер-лиге.

Ближайший товарищеский матч «Челси» на учебно-тренировочных сборах (УТС) состоится в среду, 5 августа 2026 года, против итальянского «Ювентуса». Игра пройдет в Гонконге (Китай) на стадионе «Кай Так» (Kai Tak Stadium).

До этого «Челси» уже провел две товарищеские игры и в обоих из них поучаствовал Дастан Сатпаев. В первом матче против австралийского клуба «Вестерн Сидней Уондерерс» Сатпаев забил гол уже на 6-й минуте игры. Эта игра стала для него дебютной в составе «Челси», а сам матч завершился уверенной победой лондонцев со счетом 3:1.

Во второй игре против «Тоттэнхэм Хотспур» Сатпаев вышел на замену и отыграл 21 минуту, сама игра завершилась поражением «Челси» со счетом 1:2. Сначала Сатпаев занял место на правом фланге атаки, а затем сместился на левый край. За отведенное время он совершил 15 касаний мяча, сделал 82% точных передач, совершил один успешный отбор и заработал на себе фол. Статистические порталы оценили его выступление в 6.3 балла.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо заявил, что доволен игрой Сатпаева, но пока еще не принял окончательного решения по его месту в составе команды. Причина проста: Сатпаев может играть как центрального нападающего, так и на флангах, поэтому конкуренция в команде сейчас колоссальная.

Главными конкурентами Дастана Сатпаева за место в атакующей линии «Челси» под руководством Хаби Алонсо на август 2026 года являются Николас Джексон, Жоао Педро, Лиам Делап, Марк Гиу, Эмануэль Эмега, Дэнни Уэлбек и Эстеван Виллиан.

В предсезонном турне Сатпаев чаще выходит на замену именно вместо бразильца Эстевана, что делает их соперничество на поле наиболее близким. Из-за универсализма Сатпаева его соперником также называют украинского вингера Михаила Мудрика (25 лет, обладатель Кубка и Суперкубка Украины), который вернулся к тренировкам с основой.

Дастан Сатпаев может конкурировать за место в составе «Челси» благодаря своей феноменальной физической мощи, взрывной скорости и универсализму в финальной трети поля. Главный тренер Хаби Алонсо уже отметил его умение превосходно атаковать внутренние каналы, смещаясь в центр с фланга, и назвал его постоянной угрозой для чужих ворот.

По сравнению с Николасом Джексоном Сатпаев выделяется высокой эффективностью в штрафной площади. Если Дастан продемонстрирует хладнокровие и стабильную реализацию «убийственных» моментов (как в дебютной игре против «Вестерн Сидней»), Алонсо может предпочесть его в роли наконечника атак.

Эстеван Виллиан больше ориентирован на чистый дриблинг и сольные проходы, в то время как Сатпаев действует более прямолинейно, атлетично и агрессивно. Европейские эксперты сравнивают координацию и мощь Дастана с манерой Джека Грилиша. Сатпаев может дать команде больше физического давления на фланге и прямой угрозы воротам.

Лиам Делап и Марк Гиу — классические «девятки». Главный козырь Сатпаева против них — универсализм. В отличие от Делапа или Гиу, Дастан не «привязан» к одной точке. Он способен динамично перемещаться по всей ширине атаки, уходить в глубину за мячом и легко закрывать как позицию центрфорварда, так и оба фланга. Такая гибкость критически важна для тактики Хаби Алонсо.

Дастан Сатпаев, обладая сопоставимой с Мудриком высокой скоростью, развит физически гораздо мощнее для своего возраста. Сатпаев лучше ведет силовую борьбу с жесткими защитниками АПЛ, эффективнее укрывает мяч корпусом и действует более вариативно, смещаясь в полуфланги, что делает его игру менее предсказуемой для соперника.

Примечательно, что Хаби Алонсо активно наигрывает Сатпаева на предсезонке на позиции правого инсайда (полуфланга), когда игрок смещается с правого крыла в центр под левую ногу, создает численное преимущество в штрафной, ведет комбинационную игру на коротке. Во втором матче против «Тоттенхэма» Дастан вышел на замену во втором тайме именно вместо бразильца Эстевана. Учитывая возможный трансфер Педру Нету в «Манчестер Сити», правый полуфланг может частично разгрузиться. Стиль Сатпаева здесь идеально сбалансирован: он не просто ждет мяч на бровке, а умело атакует внутренние каналы (пространство между центрбеком и фулбеком соперника), что является фирменным требованием Алонсо.

Таким образом, наиболее перспективная тактическая роль для Дастана Сатпаева на старте сезона 2026/27 — правый инсайд в паре со вторым креативным полузащитником (например, Коулом Палмером) или роль мобильной «девятки» под ротацию в кубковых матчах. Его универсализм — главное оружие. В плотном графике «Челси» Хаби Алонсо ценит игроков, способных по ходу матча безболезненно перестроить атаку с 3-4-2-1 на полноценные 3-4-3, передвинув Сатпаева с фланга на острие.

Официально Дастану исполнится 18 лет только 12 августа, после чего он подпишет полноценный контракт — и именно его тактическая гибкость определит, останется ли он в обойме первой команды или отправится в аренду или молодежную команду для набора опыта.

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