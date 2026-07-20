Как чемпионы мира-2026 из Испании чуть не сыграли вничью со сборной Казахстана в 2019 году

Корреспондент агентства Kazinform напомнил интересную деталь о том, как футболисты чемпионского состава Испании образца 2026 года с огромным трудом вырвали победу у команды Казахстана в 2019 году.

На момент финала ЧМ-2026 футболисты сборной Испании, принявшие участие в матче, представляют футбольные клубы как своейма страны, так и команды Англии и Франции. В родной Ла Лиге играют Пау Кубарси, Педри, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Эрик Гарсия (все — «Барселона»), Унаи Симон, Нико Уильямс, Эмерик Лапорт (все — «Атлетик Бильбао»), Алекс Баэна («Атлетико Мадрид»), Марк Пубиль (перешел из «Атлетико Мадрид» в «Реал Мадрид» прямо перед чемпионатом мира) и Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»). В Английской Премьер-лиге за «Манчестер Сити» играет Родри, за «Тоттенхэм Хотспур» Педро Порро, за «Арсенал» Микель Мерино и Мартин Субименди, а за «Челси» Марк Кукурелья. Фабиан Руис играет на клубном уровне за французский «Пари Сен-Жермен».

Из всего чемпионского состава образца 2026 года сборной Испании Дани Ольмо, Ферран Торрес, Марк Кукурелья и Мартин Субименди — те футболисты, которые на разных этапах своей карьеры лично играли против казахстанских команд на клубном или молодежном уровне.

Целая группа будущих чемпионов мира приезжала в Астану в рамках отборочного турнира молодежного чемпионата Европы U-21.

Дани Ольмо 6 сентября 2019 года на стадионе «Астана Арена» вышел в стартовом составе молодежной сборной Испании и забил единственный победный гол с пенальти на 28-й минуте, Испания U-21 с трудом выиграла у Казахстана U-21 со счетом 1:0.

Автор победного гола в финале чемпионата мира-2026 Ферран Торрес 6 сентября 2019 года в Астане в матче против молодежной сборной Казахстана дебютировал за состав U-21, выйдя на замену во втором тайме. Также он принял участие в ответной игре в Мадриде в октябре 2020 года.

Марк Кукурелья сыграл против Казахстана U-21 как в гостевом матче в Астане (2019), так и в ответной домашней встрече в октябре 2020 года в пригороде Мадрида, где даже получил небольшое повреждение в ходе игры.

Интересный факт. Возглавлял ту испанскую молодежку Луис де ла Фуэнте — тренер, который впоследствии привел основную сборную Испании к триумфу на чемпионате Европы и чемпионате мира 2026 года.

В тех матчах отборочного цикла Евро-21 (в 2019 и 2020 годах) против будущих чемпионов мира Дани Ольмо, Феррана Торреса и Марка Кукуреллы играл костяк талантливого казахстанского поколения, многие из которых сейчас являются лидерами национальной сборной Казахстана.

В обороне под натиском Ольмо и Торреса в 2019 и 2020 годах играли известные ныне футболисты.

Данил Устименко (тогда представлял «Кайрат», ныне выступает за костанайский «Тобол») — голкипер, который в матче в Астане (0:1) совершил несколько ярких спасений и пропустил единственный гол от Дани Ольмо только с пенальти.

Нуралы Алип, ныне защитник российского «Зенита» и игрок национальной сборной Казахстана, в обоих матчах против Испании играл в центре обороны и напрямую противостоял Феррану Торресу.

Марат Быстров (ныне игрок «Астаны») действовал на фланге обороны, сдерживая прорывы Марка Кукуреллы.

Александр Кашкен — капитан той молодежной сборной, руководивший защитой.

Полузащитники сходились с испанцами-будущими чемпионами мира в дуэлях в центре поля.

Рамазан Оразов (ныне один из лидеров сборной Казахстана и «Елимая» из Семея) в игре 2019 года активно противостоял испанцам в центре поля и пытался разгонять контратаки.

Геворг Наджарян — полузащитник карагандинского «Шахтера», выполнивший огромный объем беговой работы против техничной испанской полузащиты. Жан-Али Пайруз организовывал прессинг в центральной зоне.

Вячеслав Швырев (тогда играл за «Кайрат») — единственный нападающий в Астане, пытавшийся зацепиться за мяч под давлением испанских защитников. Оралхан Омиртаев — выходил на замену для усиления атаки в концовках встреч.

На клубном уровне в Лиге чемпионов Мартин Субименди 28 января 2026 года в Лондоне вышел на замену в составе «Арсенала» на 90-й минуте матча Лиги чемпионов против алматинского «Кайрата», помогая своей команде удержать победный счет 3:2.

Другие испанские футболисты-чемпионы мира 2026 года с командами из Казахстана ни на официальном, ни на молодежном уровне никогда не пересекались.

Напомним, Испания выиграла чемпионат мира по футболу 2026 года, обыграв Аргентину в финале.