Как будут решать проблему низкой зарплаты водителей автобусов в Кокшетау

Повышение тарифа на проезд и рост субсидий — единственное, что сегодня может увеличить зарплаты водителям автобусов в Кокшетау. С предложением пересмотреть плату за проезд уже осенью перевозчики намерены обратиться к местным исполнительным органам, передает корреспондент агентства Kazinform.

После недавнего отказа водителей и кондукторов общественного транспорта ТОО «Кокшетауский автобусный парк» выходить на линию по причине низкой зарплаты и ее задержки, руководство предприятия и местные исполнительные органы организовали встречу с рабочим коллективом. Чиновники признали: в последние месяцы были сложности с выполнением доходной части бюджета, поэтому были задержаны выплаты по субсидированию пассажирских перевозок в городе Кокшетау. Однако сегодня все долги закрыты.

Между тем, со стороны работников предприятия в адрес руководства поступило 15 требований, основным вопросом среди которых значилось повышение заработной платы или ее индексация.

По словам президента ТОО «Кокшетауский автобусный парк» Асии Шаримовой, 14 требований они уже рассмотрели. Все вопросы, связанные с оплатой времени на конечных остановках, потраченного на техобслуживание и техосмотр, решены положительно. Все это время будет включаться в оплату рабочего времени.

— По выплате зарплаты вовремя мы будем стараться, по возможности нашего финансового положения. Оздоровительная оплата, которая выплачивается водителям в Астане, этот вопрос мы даже не рассматривали. Нужно понимать, что бюджет столицы не сравним с нашим бюджетом. У них и зарплата выше, потому как и статус другой, у них и правила субсидирования другие, — отметила Асия Шаримова.

Кстати, за 5 дней задержки зарплаты рабочие предприятия получили компенсацию.

Еще одним наболевшим вопросом стало наличие туалетов на конечных остановках. Так, по словам водителей, не хватает пять санузлов — на конечных остановках СШ № 12, комфортной школе-лицее мкр-на Сарыарка, в мкр-нах Бирлик, Жайлау и селе Красный Яр. Аким города Кокшетау Ануар Кумпекеев поручил отделу ЖКХ областного центра поставить на этих остановках биотуалеты.

Открытым остался вопрос повышения зарплаты водителей и кондукторов предприятия.

— Администрация автобусного парка не отказывается от повышения зарплаты, наоборот, руководство заинтересовано в том, чтобы труд водителей и кондукторов оплачивался достойно, однако мы обязаны говорить честно и открыто: размер заработной платы напрямую зависит от финансовой возможности товарищества. Мы не можем обещать вам то, что предприятие объективно не может выполнить. Любое решение должно быть экономически обоснованным. Как только финансовое положение предприятия улучшится, мы будем последовательно принимать меры по дальнейшему повышению зарплаты. Если кого-то из работников не устраивает система оплаты труда, каждый может выбирать — это его право. Но недопустим срыв работы как способ давления на работодателя, — пояснила Асия Шаримова.

По словам спикера, за полгода общая сумма расходов ТОО составила 1 млрд 669 млн тенге. Доходы за этот период — 739 млн тенге, что меньше даже половины расходов. От области предприятие получило на лизинг 198 млн тенге, от города — еще 514 млн субсидий.

— Когда мы будем получать полное субсидирование, тогда мы перейдем к вопросу повышения заработной платы. Возможно, осенью будет повышение тарифа на проезд в общественном транспорте в Кокшетау. Это реально наш источник дохода. По сравнению с соседними городами тариф у нас самый маленький, даже в Щучинске проезд дороже, — добавила Асия Шаримова.

Руководство города призвало перевозчиков вносить предложение по увеличению тарифа уже этой осенью. Но окончательное решение будет принимать маслихат города Кокшетау.

Таким образом, чтобы повысить зарплату водителям и кондукторам автобусного парка, существует два источника — субсидии и тариф. Увеличение субсидий предприятия происходит практически ежегодно: в 2023 году на трех поставщиков было выделено 900 млн тенге, в 2024 — 1 млрд 655 млн тенге, в 2025 — 1 млрд 650 млн. На текущий год на две компании выделено 1 млрд 800 млн. Присутствующие водители задались вопросом: почему субсидии увеличивались, а зарплата не выросла ни на 1%. Аким призвал руководство парка подробно отчитаться перед коллективом о том, куда были расходованы денежные средства. На это им дано 10 дней, в противном случае будет проведена еще одна встреча с работниками предприятия.

Напомним, ранее мы писали о том, что автобусы вышли с опозданием на линию в Кокшетау из-за невыплаты зарплаты водителям.