Автобусы вышли с опозданием на линию в Кокшетау из-за невыплаты зарплаты водителям

Рано утром 16 июля областной центр остался на некоторое время без общественного транспорта: водители, несмотря на дождь, собрались в автобусном парке, чтобы озвучить руководству свои требования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Главный вопрос — несвоевременная выплата зарплаты. Пострадали от этого, по словам водителей, не только они, но и кондукторы, слесари, диспетчеры.

Как отметили собравшиеся, ещё в понедельник сотрудники предприятия написали коллективное письмо в акимат, в котором обозначили, что если никаких мер к урегулированию ситуации принято не будет, они прекратят выход автобусов на линию.

Фото: Kazinform

По словам работников ТОО «Кокшетауский автобусный парк», руководство объяснило происходящее тем, что акимат города Кокшетау не выплатил предприятию вовремя субсидии. В самом акимате заверили: часть денег была перечислена буквально накануне. Водители уточнили: им была переведена лишь небольшая часть заработной платы, которой у некоторых не хватило даже погасить кредит.

Фото: Kazinform

— Мы всегда после 20-х чисел писали заявление на аванс, его давали 25-го числа. А зарплата строго 5 числа была всегда. У многих наших коллег уже просрочки идут по кредитам с первых чисел. И там немалые суммы, — поделился один из водителей.

Фото: Kazinform

Среди озвученных требований сотрудников предприятия — пересмотреть контракт парка с работниками, т. к. есть ряд пунктов, которые их не устраивают, увеличить базовую заработную плату хотя бы до 300 тысяч тенге. Также водители задались вопросом, почему при выходе в отпуск у них считают 24 календарных дня, а при расчете отпускных — только рабочие дни.

Руководство предприятия пообещало провести собрание 21 июля, на котором будут подробно рассмотрены все вопросы работников, после чего водители все же вернулись к своей работе.

Руководитель Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау пообещал, что остаток средств будет перечислен уже сегодня.

— В ходе встречи работникам было сообщено, что предприятием уже произведена выплата 50% заработной платы водительскому и кондукторскому составу, а также о том, что в этот же день будет осуществлено перечисление бюджетных средств на субсидирование убытков перевозчика, связанных с осуществлением социально значимых пассажирских перевозок. В результате достигнутых договоренностей автобусы предприятия вышли на линию и осуществляют перевозку пассажиров в штатном режиме. Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что вопрос повышения уровня заработной платы работников ТОО «Кокшетауский автобусный парк» будет рассмотрен отдельно на дополнительном совещании с участием заинтересованных сторон, — прокомментировал ситуацию руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД города Кокшетау Ерболат Серикпаев.

Напомним, ранее сообщалось, в каком регионе Казахстана самая высокая заработная плата.