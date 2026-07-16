Автобусы вышли с опозданием на линию в Кокшетау из-за невыплаты зарплаты водителям
Рано утром 16 июля областной центр остался на некоторое время без общественного транспорта: водители, несмотря на дождь, собрались в автобусном парке, чтобы озвучить руководству свои требования, передает корреспондент агентства Kazinform.
Главный вопрос — несвоевременная выплата зарплаты. Пострадали от этого, по словам водителей, не только они, но и кондукторы, слесари, диспетчеры.
Как отметили собравшиеся, ещё в понедельник сотрудники предприятия написали коллективное письмо в акимат, в котором обозначили, что если никаких мер к урегулированию ситуации принято не будет, они прекратят выход автобусов на линию.
По словам работников ТОО «Кокшетауский автобусный парк», руководство объяснило происходящее тем, что акимат города Кокшетау не выплатил предприятию вовремя субсидии. В самом акимате заверили: часть денег была перечислена буквально накануне. Водители уточнили: им была переведена лишь небольшая часть заработной платы, которой у некоторых не хватило даже погасить кредит.
— Мы всегда после 20-х чисел писали заявление на аванс, его давали 25-го числа. А зарплата строго 5 числа была всегда. У многих наших коллег уже просрочки идут по кредитам с первых чисел. И там немалые суммы, — поделился один из водителей.
Среди озвученных требований сотрудников предприятия — пересмотреть контракт парка с работниками, т. к. есть ряд пунктов, которые их не устраивают, увеличить базовую заработную плату хотя бы до 300 тысяч тенге. Также водители задались вопросом, почему при выходе в отпуск у них считают 24 календарных дня, а при расчете отпускных — только рабочие дни.
Руководство предприятия пообещало провести собрание 21 июля, на котором будут подробно рассмотрены все вопросы работников, после чего водители все же вернулись к своей работе.
Руководитель Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау пообещал, что остаток средств будет перечислен уже сегодня.
— В ходе встречи работникам было сообщено, что предприятием уже произведена выплата 50% заработной платы водительскому и кондукторскому составу, а также о том, что в этот же день будет осуществлено перечисление бюджетных средств на субсидирование убытков перевозчика, связанных с осуществлением социально значимых пассажирских перевозок. В результате достигнутых договоренностей автобусы предприятия вышли на линию и осуществляют перевозку пассажиров в штатном режиме. Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что вопрос повышения уровня заработной платы работников ТОО «Кокшетауский автобусный парк» будет рассмотрен отдельно на дополнительном совещании с участием заинтересованных сторон, — прокомментировал ситуацию руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД города Кокшетау Ерболат Серикпаев.
Напомним, ранее сообщалось, в каком регионе Казахстана самая высокая заработная плата.