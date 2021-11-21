Какая работа по благоустройству ведется в столичном Есильском районе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе столичного Есильского района рассказали, какая работа ведется по благоустройству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальной сети Facebook житель столицы опубликовал свое обращение акимату Есильского района касательно проводимых работ по улице Ильяса Омарова 23, рядом с жилым комплексом «Аружан». Жильцы жаловались на то, что тротуары были закрыты с двух сторон дороги, а ремонтные работы не ведутся или ведутся очень медленно, чтобы пройти этот участок, нужно идти по грязи или вдоль дороги.

В пресс-службе акимата Есильского района пояснили, что по улице И. Омарова на сегодняшний день ведется плотная застройка этого района, прокладка инженерных сетей к строящимся домам. В виду того, что работы ведут несколько подрядных организаций, на текущий момент сроки завершения работ разные.

«На данном участке управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», подрядчиком АО «Электромонтаж» проводились работы по строительству сетей электроснабжения по улице И. Омарова. Работа по строительству сетей электроснабжения проводилась управлением строительства города Нур-Султан, подрядчик ТОО «Сарыжайлау». Частными организациями проводились работы по строительству инженерных сетей по улице И. Омарова. ТОО «Invest Building KZ» застройщиком ЖК «Инжу сити» проводились работы по строительству сетей хоз-бытовой канализации, ТОО «Sensata Group» застройщиком ЖК «Soul Park» проводились работы по строительству сетей электроснабжения и хоз-бытовой канализации, ТОО «Дилан күш» застройщиком ЖК «Мирадж» проводились работы по строительству сетей электроснабжения», - прокомментировали в районном акимате.

В ведомстве сообщили, что решением маслихата города Нур-Султан были изменены «Правила благоустройства, санитарного состояния, организации уборки и обеспечения чистоты на территории города Астаны». В частности убрали 10 пункт «Порядок производства работ, связанных со вскрытием городской территории и разрушением дорожных покрытий, тротуаров, газонов и других объектов, элементов городского хозяйства, содержание инженерных сетей, сооружений и коммуникаций». На сегодняшний день строительные организации проводят земляные работы без согласования и выдачи разрешительных документаций.

«Тротуарные части были закрыты во время проведения строительных работ по прокладке инженерных сетей под самой тротуарной частью. Во время закрытия тротуарной части застройщиком устанавливается дорожный знак 1.23 «Дорожные работы» перед местами проведения любых видов работ на проезжей части, обочинах или разделительной полосе дороги, а также на тротуаре, если пешеходы вынуждены при этом выходить на проезжую часть. Частными компаниями строительные работы проводятся в любое время года по мере необходимости», - отметили в пресс-службе акимата Есильского района.

Напомним, что городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата города Нур-Султан объединяет все колл-центры коммунальных предприятий и является единой точкой контакта с жителями города работающий в режиме 24/7.

«Открытие доступа к тротуарной части не означает, что данный участок завершен. Объект считается завершенным при окончании работ по восстановлению нарушенного благоустройства. Все обращения обрабатываются и вносятся в реестр обращений жителей с присвоением регистрационного номера и далее передаются в государственные органы, коммунальные службы для решения вопроса в установленные сроки. Управлением завершены работы по строительству улицы И. Омарова на участке от улиц К. Мухамедханова до Сыганак. В текущем году работы по благоустройству дворовых территорий завершены. Управлением проводятся работы по обустройству остановочных пунктов при строительстве улиц. Также, при необходимости обустраиваются остановочные пункты на существующих улицах», - добавили в акимате.