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Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Июня 2023, 18:06
Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат области Абай совместно с уполномоченными госорганами составили список членов семей 14 погибших работников РГУ «ГЛПР «Семей орманы», а также участвовавшего в ликвидации огня тракториста Сергея Архипова. Им оказывается помощь и социальная поддержка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В соответствии с поручениями Главы государства им оказываются следующие виды социальной поддержки:

· предоставлены в собственность новые двух или трехкомнатные квартиры (в зависимости от количества членов семьи) с мебелью в Семее;

· будет погашена кредитная задолженность погибших граждан и членов их семей. Общая сумма списанных кредитов составит 36,2 млн тенге (по состоянию на 15 июня);

· материальная помощь из средств фонда «Қазақстан халқына» в размере 7 млн тенге семье и по 2 млн на каждого несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма выплат составит 127 млн тенге (по состоянию на 15 июня);

· ежемесячное пособие из госбюджета по потере кормильца находящимся на иждивении членам семьи;

· ежемесячная социальная выплата по потере кормильца из Государственного фонда социального страхования детям до 18 лет, при очном обучении в вузе – до его окончания, но не более 23 лет;

· единовременное пособие на погребение из ЕНПФ;

· материальная помощь детям школьного возраста из фонда всеобуча в размере 500 тысяч тенге, а также принадлежности (обувь, форма) и путевка в летний лагерь;

· ежемесячные выплаты за счет средств работодателя (в зависимости от размера зарплаты);

· единовременная помощь за счет работодателя согласно коллективному договору.

Также будет оказана материальная помощь от АО «Народный банк Казахстана» в размере 3 млн тенге каждой семье, а также других коммерческих организаций.

Кроме того, акиматом совместно с ОФ «Ақ Ертіс» открыт специальный счет для аккумулирования средств частных пожертвований и спонсоров для дальнейшего оказания помощи семьям погибших и пострадавших.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре.

Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.


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