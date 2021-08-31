Какая помощь будет оказана семьям погибших в Жамбылской области военнослужащих

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области осуществляется очистка территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар. Тем временем представители оборонного ведомства проводят работу с семьями погибших военнослужащих. О социальной поддержке и другой помощи, которая будет оказана Министерством обороны, рассказал заместитель начальника Генерального штаба – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

- Какая работа проводится по оказанию помощи семьям погибших вследствие чрезвычайного происшествия в Жамбылской области военнослужащих?

- Хотел бы выразить соболезнования от руководства Министерства обороны, от всего личного состава Вооруженных сил всем семьям погибших военнослужащих Министерства обороны и военнослужащих спасателей МЧС. Если сейчас возвратиться к вопросу, который был вами задан, хотел бы сказать, что в целях изучения и оказания помощи семьям погибших военнослужащих и военнослужащих,, находящихся в лечебных учреждениях, созданы мобильные группы Министерства обороны, в состав которой вошли психологи, юристы, финансисты, представители служб по работе с семьями и др. Организована работа по оказанию социальной, психологической, и материальной помощи как членам семей погибших военнослужащих, так и военнослужащих находящимся в лечебных учреждениях. Службой по работе с семьями проводится работа по подготовке их детей к школе.

Создан фонд добровольного оказания финансовой помощи семьям военнослужащих и сотрудников МЧС. В Вооруженных силах было принято решение о перечислении однодневного денежного довольствия. Организовано шефство над детьми. Данная работа будет продолжена на постоянной основе.

Кроме того, профсоюзом работников Вооруженных сил оказана финансовая помощь семье погибшего служащего Вооруженных сил Далибаева У.Д.

- Какая финансовая помощь будет оказана семьям погибших?

- В соответствии с действующим законодательством семьям погибших военнослужащих будут выплачены расходы на погребение, единовременные выплаты в размере денежного довольствия (заработной платы) за 5 лет. Также предусмотрена выплата компенсации на обеспечение жилья, размер которой будет определяться персонально для каждой семьи, в зависимости от количества членов семей военнослужащих.





Напомним, 26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. Пожар и последующие взрывы склада боеприпасов инженерно-саперной бригады воинской части №28349 МО РК произошли в одном километре от села Кайнар и в 30-ти километрах от Тараза. Хронологию событий, начавшихся с возгорания на складе инженерных боеприпасов, представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

Подробно о тушении пожара на складе в Жамбылской области рассказали в войсковой части.

Сегодня стало известно, что число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Родственники опознали сотрудника Министерства по чрезвычайным ситуациям.