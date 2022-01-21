Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Я буду продолжать политику политической трансформации и модернизации нашего общества». Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Конструктивное взаимодействие власти и бизнеса создает прочную основу социальной стабильности, которая, в свою очередь, является важнейшим условием успешного осуществления реформ экономических, и, конечно же, политических», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что продолжит курс политической трансформации и модернизации общества.
«Недавно я сделал заявление о том, что никакого отхода от магистрального курса политической трансформации не будет. Я, как Глава государства, буду продолжать политику политической трансформации и модернизации нашего общества. Поэтому над программой экономических реформ надо работать вместе. Направление реформ задано. Переход к рыночной, социально-ориентированной и диверсифицированной экономике», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
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