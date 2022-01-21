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Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев

21 Января 2022 12:19
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Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Я буду продолжать политику политической трансформации и модернизации нашего общества». Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Конструктивное взаимодействие власти и бизнеса создает прочную основу социальной стабильности, которая, в свою очередь, является важнейшим условием успешного осуществления реформ экономических, и, конечно же, политических», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что продолжит курс политической трансформации и модернизации общества.

«Недавно я сделал заявление о том, что никакого отхода от магистрального курса политической трансформации не будет. Я, как Глава государства, буду продолжать политику политической трансформации и модернизации нашего общества. Поэтому над программой экономических реформ надо работать вместе. Направление реформ задано. Переход к рыночной, социально-ориентированной и диверсифицированной экономике», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

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#Президент Казахстана   #Бизнес   #Экономика   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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