Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Я буду продолжать политику политической трансформации и модернизации нашего общества». Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конструктивное взаимодействие власти и бизнеса создает прочную основу социальной стабильности, которая, в свою очередь, является важнейшим условием успешного осуществления реформ экономических, и, конечно же, политических», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что продолжит курс политической трансформации и модернизации общества.

«Недавно я сделал заявление о том, что никакого отхода от магистрального курса политической трансформации не будет. Я, как Глава государства, буду продолжать политику политической трансформации и модернизации нашего общества. Поэтому над программой экономических реформ надо работать вместе. Направление реформ задано. Переход к рыночной, социально-ориентированной и диверсифицированной экономике», - добавил Касым-Жомарт Токаев.